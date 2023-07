Asus Zenfone 10 : le petit smartphone idéal à glisser dans votre poche

Chez Frandroid, on aime vous recommander les produits tech qui nous ont marqué. C'est le cas du Zenfone 10 d'Asus, qui fait une proposition originale avec son format compact et son design sobre. Est-il fait pour vous ?

Asus Zenfone 10 Le petit smartphone qui en jette

Le nouveau Zenfone 10 d’Asus remet le petit format sur le devant de la scène. Asus est un des rares constructeurs à faire encore le pari de proposer un petit smartphone, de ceux qu’on ne voit plus et qui tiennent sans mal dans toutes les poches. À l’heure où les téléphones intelligents font souvent au moins 6,4 pouces, le Zenfone 10 fanfaronne avec sa petite dalle de 5,9 pouces. Ce format compact et cette maniabilité parfaite ne sont cependant pas ses seuls atouts. C’est pourquoi nous l’avons ajouté dans plusieurs de nos guides spécialisés : d’abord dans notre sélection de smartphones compacts, mais aussi dans celle des meilleurs smartphones à moins de 800 euros. Il trouve aussi sa place dans les smartphones proposant la meilleure autonomie — surtout au regard de sa petite taille.

Voici pourquoi vous devriez vous pencher sérieusement sur l’Asus Zenfone 10.

Pourquoi choisir le Zenfone 10 ?

Le Zenfone 10 est une proposition plutôt originale sur le marché du smartphone en 2023. Voici les trois grandes raisons de le choisir lui, et pas un autre.

Pour son design mini et mignon

Si vous voulez un smartphone de petite taille en 2023, avec un écran de moins de 6 pouces, vous n’aurez que très peu de choix. C’est simple, vous ne pourrez vous tourner que vers deux marques : Apple (avec l’iPhone 13 mini ou l’iPhone 12 mini) et Asus, avec le Zenfone 10 ou le Zenfone 9. Si vous préférez Android, le modèle est donc tout trouvé.

La prise en main est idéale et le téléphone se love parfaitement dans la paume, les matériaux utilisés sont pensés pour éviter que le smartphone ne soit une savonnette, comme d’autres. Preuve en est du plastique granuleux utilisé sur la coque arrière : si sa texture a de quoi surprendre, il a l’avantage d’éviter toute glissade, même avec les mains moites. Quant au format, on apprécie vraiment, et une dalle de 5,9 pouces est largement suffisante au quotidien — à moins que vous ne consommiez beaucoup de vidéos.

Pour sa puissance sans faille

Malgré sa petite taille, le Zenfone 10 cache bien son jeu. Il abrite ainsi la meilleure puce de 2023, la Snapdragon 8 Gen 2, qui fait des merveilles aussi bien sur le multitâche, le jeu 3D, que sur la gestion des ressources, et donc l’autonomie. Associée à 8 ou 16 Go de RAM selon la configuration choisie, le téléphone fait tout tourner sans souci et vous aurez du mal à le prendre en défaut. Vous pourrez ainsi l’utiliser pour jouer aux derniers jeux 3D.

Pour son autonomie très agréable

Dernier point fort et pas des moindres : une autonomie bluffante pour un smartphone aussi petit. Malgré sa batterie d’une capacité de 4300 mAh qui pourrait faire peur sur le papier, le Zenfone 10 est capable d’offrir deux journées d’autonomie sans broncher. La charge rapide à 30W est suffisante, sans être exceptionnelle, et permet de récupérer 100 % en une heure.

Les points faibles du Zenfone 10

Aucun smartphone n’est parfait. On lui trouvera un petit manque de polyvalence sur le volet photo (surtout comparé à ses concurrents au même prix, tels que le Pixel 7 Pro). L’absence de téléobjectif est, par exemple, dommage. On aurait aussi bien aimé qu’Asus fasse un effort et propose un peu plus que deux ans de mises à jour Android.

L’Asus Zenfone 10 est fait pour vous si :

Vous cherchez un petit smartphone qui tient dans la poche

Vous aimez utiliser votre téléphone à une main

Vous voulez pouvoir jouer aux derniers jeux mobiles

Vous avez besoin d’une bonne autonomie



