Amazon lance déjà une grande braderie sur ses produits Tech avant le début de son Prime Day

En attendant le « Prime Day » d’Amazon, le gĂ©ant amĂ©ricain brade dĂ©jĂ certains de ses produits : Echo Dot, Fire TV Stick, Blink Video Doorbell
 Il y a de bonnes affaires Ă saisir, et ne sont forcĂ©ment pas rĂ©servĂ©s aux membres Prime.

Alors qu’il faut encore patienter quelques jours avant de pouvoir profiter des nombreuses promotions du Prime Day ou les Jours Flash Prime comme Ă©voquĂ©s par Amazon, le gĂ©ant amĂ©ricain prend de l’avance. En effet, il applique d’ores et dĂ©jĂ de belles remises sur ses produits : enceintes connectĂ©es, clĂ© HDMI, Ă©crans connectĂ©s, sonnettes
 Retrouvez dans cet article les offres immanquables.

Les offres Amazon avant le Prime Day

Kit de 3 caméras Blink Oudoor : une belle promotion pour sécuriser son domicile

Les camĂ©ras Blink d’Amazon sont rĂ©guliĂšrement en promotion, et aujourd’hui le gĂ©ant amĂ©ricain brade celles dĂ©diĂ©es pour l’extĂ©rieur. Si vous souhaitez sĂ©curiser votre domicile, ce lot de 3 camĂ©ras Blink Outdoor Ă moins de 100 euros est idĂ©al.

L’essentiel Ă retenir des Blink Outdoor

3 caméras extérieures endurantes et robustes

Qui filment en FHD

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

De base Ă 249,99 euros, le kit de 3 camĂ©ras Blink Outdoor revient aujourd’hui Ă 99,99 euros sur Amazon.

Kindle Scribe : une liseuse premium avec un petit truc en plus

Liseuse la plus haut de gamme de la gamme de liseuses d’Amazon, la Kindle Scribe est un modĂšle que l’on n’utilise pas que pour lire, mais aussi pour prendre des notes. Une Kindle 2-en-1 que l’on trouve avec 27 % de rĂ©duction.

Les points Ă retenir de la Kindle Scribe

Un Ă©cran E-Link de 10,2 pouces en 2 480 x 1 860 pixels

Une bonne qualité de fabrication

Un stylet pour prendre des notes facilement

Disponible Ă sa sortie Ă 369,99 euros, la Kindle Scribe est actuellement en promotion Ă 269,99 euros sur Amazon.

Echo Show 8 (3ᔉ gen) : un Ă©cran connectĂ© complet

L’Echo Show 8 (3ᔉ gen) est un hub pour la maison connectĂ©e, gĂ©rant divers protocoles comme Zigbee, Thread et Matter, ce qui en fait un outil polyvalent au quotidien. Il brille particuliĂšrement par son audio spatial, ses haut-parleurs performants, et sa camĂ©ra intĂ©grĂ©e peut automatiquement vous suivre pendant les appels vidĂ©os.

Les points positifs de l’Echo Show 8 (3ᔉ gen)

La qualité audio

Un véritable hub maison connectée

Une caméra à suivi automatique

Initialement Ă 169,99 euros, l’Echo Show 8 de 3ᔉ gĂ©nĂ©ration est actuellement en promotion Ă 99,99 euros sur Amazon.

Echo Pop : aussi petite que pratique

L’Echo Pop mise son petit format mignon et discret, mais surtout sur ses fonctionnalitĂ©s domotiques, pratique au quotidien. Elle pĂȘche sur la partie audio, mais fera trĂšs bien l’affaire pour une enceinte d’appoint.

L’Amazon Echo Pop, c’est quoi ?

Un design travaillé et coloré

Des micros trĂšs efficaces

La prĂ©sence d’Alexa et les skills

De base Ă 54,99 euros, l’Echo Pop d’Amazon est aujourd’hui remisĂ© Ă 19,99 euros sur le site amĂ©ricain.

Blink Video Doorbell : une sonnette abordable pour sécuriser son domicile

La Blink Video Doorbell embarque une caméra afin de percevoir les visiteurs qui sonnent à la porte. Un appareil qui facilite votre quotidien et qui peut également faire office de caméra de surveillance.

Les atouts de la Blink Video Doorbell

Une sonnette discrĂšte qui filme en Full HD

Pas d’abonnement requis

Une autonomie longue durée

Avec un prix conseillĂ© Ă 79,99 euros, la sonnette connectĂ©e Blink Video Doorbell avec le Sync Module 2 se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 39,99 euros sur Amazon.

Echo Dot (5ᔉ gĂ©nĂ©ration) : une meilleure expĂ©rience audio Ă la clĂ©

Pour cette 5ᔉ gĂ©nĂ©ration, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalitĂ©s qui ont fait le succĂšs de ce petit modĂšle tout rond. Et bien sĂ»r, cette enceinte se trouve Ă un prix plus accessible auujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de l’enceinte Echo Dot 5ᔉ gĂ©nĂ©ration

De meilleures performances audio, mais encore perfectibles

Une captation vocale efficace

Sa fonction de répéteur Wi-Fi bien pratique

Au lieu de 79,98 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot 5ᔉ gĂ©nĂ©ration + prise connectĂ©e est maintenant disponible en promotion Ă 27,99 euros chez Amazon.

Echo Spot 2024 : un petit réveil connecté personnalisable

L’Echo Spot est un tout nouveau rĂ©veil connectĂ©. Ce petit appareil tout rond a toute sa place sur une table de chevet et dispose d’un Ă©cran personnalisable affichant l’heure, Ă©videmment, mais aussi la mĂ©tĂ©o du jour, des alarmes ou encore des titres de chansons. Bref, un objet connectĂ© qui va en aider plus d’un le matin.

L’Echo Spot en quelques mots

Un Ă©cran tactile et personnalisable de 2,83 pouces

Un réveil connecté avec Alexa

Des routines Ă configurer facilement

LancĂ© Ă 94,99 euros, l’Echo Spot est actuellement proposĂ© Ă 59,99 euros chez Amazon, soit prĂšs de 40 % de remise.

Fire TV Stick : un moyen simple et efficace pour connecter son TV

Ce modĂšle est une version amĂ©liorĂ©e du Fire Stick de 2019. En Ă©tant deux fois plus puissant, l’expĂ©rience utilisateur s’amĂ©liore et le dĂ©marrage des applications est plus rapide. Il vient surtout apporter une nouvelle tĂ©lĂ©commande qui s’enrichit de quatre nouveaux boutons pour accĂ©der plus facilement aux plateformes de streaming telles que Prime VidĂ©o et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+. Bien sĂ»r, vous retrouverez sur la tĂ©lĂ©commande l’assistant vocal afin d’effectuer des requĂȘtes vocales.

Ce qu’on apprĂ©cie du Fire TV Stick

Une nouvelle télécommande et un OS simple et intuitif (Fire OS)

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

De base à 44,99 euros, le dongle HDMI Fire TV Stick est en ce moment remisé à 26,99 euros sur Amazon.

Manette Luna : un mélange entre la Xbox Series et de la Nintendo Switch

Si vous souhaitez jouer sur le service de cloud gaming d’Amazon, Luna, la manette qui porte le mĂȘme nom, est la meilleure solution pour jouer dans de bonnes conditions. D’ailleurs, celle-ci est en ce moment Ă -36 %.

Les 3 bonnes raisons d’opter pour la manette Amazon Luna

Une manette directement connectée au cloud

Une transition fluide entre les Ă©crans

Fonctionne sur de nombreux appareils

Disponible au dĂ©part Ă 69,99 euros, la manette Amazon Luna perd 36 % de son prix et s’affiche dĂ©sormais Ă 44,99 euros sur le site du gĂ©ant amĂ©ricain.

Pour rester Ă l’affĂ»t des promotions, n’hĂ©sitez pas Ă jeter un Ɠil Ă notre rubrique de bons plans.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.