Prise en main du OnePlus Nord C3 Lite : un très bon ressenti pour le prix

Un an après le premier modèle, le constructeur chinois OnePlus va commercialiser en France la deuxième génération de sa série de smartphone milieu de gamme : le Nord CE 3 Lite. Un produit à moins de 400 euros qui nous a laissé un très bon premier ressenti.

Malgré les rumeurs d’un départ européen, OnePlus continue de s’engager sur le marché français pour le moment. Après avoir commercialisé le premier modèle de la série en avril 2022, le constructeur chinois a également décidé de sortir son successeur dans nos contrées : le OnePlus Nord CE 3 Lite (à vous souhaits).

Avant son test complet par notre rédaction, nous avons profité de l’annonce officielle de ce smartphone pour vous partager notre premier ressenti sur ce modèle de milieu de gamme vendu à moins de 400 euros. Et sur le plan matériel, c’est un très bon ressenti.

Un design dans l’air du temps

Si on compare le Nord CE 3 Lite à son prédécesseur, on remarque surtout que OnePlus a pris le temps revoir son design. En termes de couleurs, le modèle « citron vert pastel » que nous avons pu avoir en main nous a beaucoup plu, offrant une nuance ni trop terne ni trop pétante. Une variante grise existe aussi.

Au dos, le smartphone évite d’intégrer ses modules photo dans un rectangle vertical classique pour placer plutôt ses trois capteurs dans deux grands ronds noirs formant deux petites bosses : le module grand-angle de 108 MP est isolé dans le premier tandis que les modules macro et de profondeur de champ sont réunis le second. Tout ça s’intègre joliment dans un dos en plastique au rendu brillant imitant le verre, ce qui retient quand même un peu plus de traces de doigts.

Des finitions plus proches du milieu de gamme

De même, les bordures plates du smartphone ont un rendu mat imitant le métal qui fait bien l’illusion et offre une bonne sensation en main. Comme sur le Nord CE 2 Lite, on peut également noter l’absence de l’Alert Slider signature de OnePlus, et le placement sur deux tranches différentes des boutons de volume et du bouton de déverrouillage et capteur d’empreinte.

Enfin, on retrouve toujours une prise audio jack 3,5 mm sur la tranche basse à côté d’une fente pour haut-parleur. Globalement, les finitions sont très bonnes et le téléphone est très agréable en main, avec un poids limité de 195 grammes.

Un bel écran fluide qui trébuche un peu

Autre bon point de ce OnePlus Nord CE 3 Lite : son écran LCD Full HD+ de 6,72 pouces totalement plat, avec un poinçon central assez petit et des bords assez fins sur les côtés. Son menton est un peu plus épais, sans être aussi important que beaucoup d’autres modèles dans cette gamme de prix.

Si la dalle offre une luminosité convenable en intérieur, de belles couleurs saturées et un bon contraste malgré l’absence de technologie Oled, le smartphone souffre en revanche du même problème de lueur interne grise qui bave un peu depuis les bords de l’écran. Une tare commune à ce niveau de prix, mais qui reste malgré tout discrète sur ce modèle.

Une navigation agréable sur OxygenOS 13.1

Surtout, c’est en utilisant rapidement le smartphone que l’on peut profiter de la fluidité de cet écran. Grâce au taux de rafraichissement de 120 Hz et aux 8 Go de RAM (2 Go de plus que la génération d’avant), la navigation sur ce OnePlus Nord CE 3 Lite offre une bonne sensation de réactivité, notamment grâce aux belles animations d’OxygenOS 13.1 (basé sur Android 13). Pour ce modèle, OnePlus promet par ailleurs deux années de mises à jour majeures Android et trois années de correctifs de sécurité.

De même, utiliser les gestes de navigation pour passer rapidement entre les applications ouvertes ne présente aucune difficulté. Aucune ne nous a semblé trop gourmande pour le Qualcomm Snapdragon 695, bien que ce soit le même processeur que le Nord CE 2 Lite. On apprécie également le moteur de vibration plutôt agréable.

Toutefois, on note quand même quelques brèves saccades dans certaines animations, notamment en faisant défiler les photos de la galerie ou utilisant le geste de retour à l’écran principal. Rien de bien grave pour l’instant, mais il faudra quand même attendre notre test complet pour en avoir le cœur net.

De grandes promesses en batterie

Ayant un exemplaire du smartphone à la rédaction, nous en avons profité pour pousser un peu plus loin notre prise en main du OnePlus Nord CE 3 Lite. Sans que cet avis vaille celui de notre test à venir, nous avons pu vérifier les performances de la batterie du smartphone. Au-delà de conserver la batterie de 5000 mAh de son prédécesseur, ce second modèle de la gamme Nord CE Lite double sa vitesse de charge filaire avec 67 W via la technologie SuperVOOC d’Oppo.

Quand OnePlus affirme que le smartphone se recharge de 0 à 80 % en 30 minutes, notre modèle a pris un peu plus d’une demi-heure pour passer de 20 à 70 %. C’est donc un peu en dessous de ce qui est vendu par la marque, mais cela reste malgré tout assez bon pour de milieu de gamme.

Quel est le prix et la disponibilité de ce OnePlus Nord CE 3 Lite ?

Le OnePlus Nord CE 3 Lite sera commercialisé en France pour 330 euros, soit un tout petit peu plus cher que le Nord CE 2 Lite de l’année dernière. On reste donc sous la barre symbolique des 400 euros, un segment très compétitif. Le smartphone est disponible dès aujourd’hui sur le site officiel de OnePlus et sur Amazon.