Surprise, OnePlus officialise OxygenOS 13 qui n’est pas censé exister

Alors que l’on s’attendait à voir disparaître des radars l’interface OxygenOS, OnePlus a ouvert un nouveau topic au sujet d’OxygenOS 13 directement sur son forum. Alors même que cette version logicielle n’était pas censée exister.

Mais à quoi joue OnePlus ? Le constructeur chinois a officiellement affiché ses intentions de fusionner son interface logicielle OxygenOS avec celle d’Oppo, sa maison-mère, connue sous le nom de ColorOS. L’arrivée d’Android 12 a amorcé ce projet, puisque l’OS de OnePlus utilise le même socle technique que son congénère.

L’idée étant qu’à la fin de l’année 2022, les deux systèmes fusionnent pour ne former qu’un seul et même ensemble, qui pourrait se nommer H2OOS. — bien que ce nom ne serait qu’une rumeur peu fiable. Forcément, on ne s’attendait pas à ce qu’OxygenOS 13 pointe le bout de son nez cette année. Pourtant, le fabricant a bel et bien ouvert un topic « Open Ears » à son sujet.

Confusion

Organisée le 28 février, cette future session « Open Ears » sera l’occasion d’échanger entre utilisateurs (limite à 15 personnes) et développeurs. Sauf qu’ici, la situation devient forcément confuse au regard des objectifs communs affichés par OnePlus et Oppo. Car l’OS unifié, pour rappel, devrait débarquer au second semestre 2022.

Or, si l’on suit la logique du calendrier de déploiement logiciel de OnePlus, OxygenOS 13, qui serait basé sur Android 13, devrait lui aussi arriver dans la seconde partie de l’année. Dans l’idée, les deux systèmes se chevaucheraient. Ce qui n’a au fond pas vraiment de sens.

Comme croit savoir Android Authority, l’OS unifié devrait faire ses débuts sur un produit phare de OnePlus. On pourrait tout d’abord penser au OnePlus 10 Pro – qui tourne déjà sous ColorOS en Chine –, qui s’appuiera en fait sur OxygenOS 12 basé sur Android 12 à son lancement. Une version « T » va-t-elle inaugurer la nouvelle union ? La question est posée.

Retard

Une autre hypothèse laisse aussi penser que le constructeur asiatique accuse un certain retard quant à la mise en place de son nouvel OS unifié. Si cette mouture n’est pas prête à temps, alors OxygenOS pourrait encore perdurer quelques mois avant de se faire définitivement remplacer. Une manière pour OnePlus de conserver une stabilité logicielle.

Dans tous les cas, OxygenOS est voué à disparaître dans un avenir relativement proche. Seule sa date d’arrêt semble encore incertaine : elle semble être surtout conditionnée à l’avancée du système unifié, qui décidera alors de son sort une bonne fois pour toutes. D’ici là, l’interface de OnePlus fera encore un petit peu parler d’elle.

