Le OnePlus 10 Pro sort le grand jeu : écran 120 Hz, charge 80 W, Snapdragon 8 Gen 1 et la patte Hasselblad

OnePlus a présenté officiellement son OnePlus 10 Pro. QHD+ 120 Hz en LTPO, OxygenOS 12, Snapdragon 8Gen 1 et charge rapide 80 W... voici tout ce qu'il y à savoir sur le dernier-né de OnePlus.

Après une semaine de teasing intense durant le CES 2022, OnePlus officialise son dernier-né, le OnePlus 10 Pro. Malgré ce que son nom peut laisser entendre, rappelons qu’il n’y a pas de version non-pro de ce smartphone annoncée pour le moment.

Design osé, mais soigné

Cette année, la marque chinoise a voulu se démarquer sur son design, avec un bloc photo carré qui ne coule pas jusqu’en haut du smartphone. Il fusionne par ailleurs avec le cadre en aluminium façon S21.

Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus

On retrouve bien sûr la signature de OnePlus, l’alert slider situé sur la tranche gauche de l’appareil. Pour le reste, l’apparence du OnePlus 10 Pro conserve les fondamentaux du genre, avec les boutons volumes situés à gauche et celui d’alimentation à droite, juste en dessous de l’épaisseur du bloc photo. Les trois capteurs disposés en carré avec le flash font rigoureusement la même taille. Le capteur selfie pour sa part, n’est pas centré, mais situé à gauche. On distingue également un port USB-C en bas à côté d’un premier haut-parleur, et un second haut-parleur en haut, plutôt discret.

Pour terminer sur la partie design, soulignons qu’il n’est fait mention d’aucune certification IP dans la communication de OnePlus. Son absence serait un peu étonnante, vu que les OnePlus 9 possédaient une certification IP 68. Nous avons interrogé OnePlus à ce sujet et nous compléterons cet article quand la marque fournira une réponse.

OnePlus met le paquet sur la photo

Depuis quelques générations, on sent bien que OnePlus en a assez de sa réputation moyenne en photo. Le OnePlus 10 Pro continue et prolonge donc le partenariat avec Hasselblad, débuté sur la série des OnePlus 9.

Les trois capteurs 48, 50 et 8 mégapixels (grand angle, ultra grand angle de 150° et téléphoto) supportent une solution appelée le OnePlus Billion Color. En clair, cette solution regroupe deux vertus : l’appareil pourra capturer des clichés avec une gamme de couleurs 25 % plus large que le DCI-P3 et il sera capable de shooter en 10 bits. Ils traitent ainsi 64 fois plus de couleurs que sur des clichés en 8 bits.

OnePlus insiste aussi sur l’existence d’un mode Pro qui permet aux trois capteurs de proposer des clichés en RAW 12 bits, avec le traitement de couleur Hasselblad par-dessus le marché. Un mode RAW+ permet aussi d’appliquer le traitement algorithmique de OnePlus aux clichés en RAW.

Portrait pris avec le OnePlus 10 Pro. // Source : OnePlus Portrait pris avec le OnePlus 10 Pro. // Source : OnePlus Paysage pris avec le OnePlus 10 Pro. // Source : OnePlus Paysage pris avec le OnePlus 10 Pro. // Source : OnePlus Paysage pris avec le OnePlus 10 Pro. // Source : OnePlus

Trois modes Master Style ont aussi été ajoutés. De ce qu’on en comprend, il s’agit de présets conçus par des « maîtres » de la photo, comprendre par là des photographes professionnels travaillant avec Hasselblad. Ceux-ci s’appellent Serenity, Radiance et Emerald.

Serenity devrait se concentrer sur les portraits en reprenant le style de Yin Chao, tandis que Radiance est conçu pour des portraits hyperréalistes, à la manière de Ben Thomas. Enfin Emerald est une collaboration avec David Peskens qui se concentre sur les clichés de paysage et d’animaux.

La vidéo n’est pas en reste

La vidéo est un élément qui prend de plus en plus d’importance pour se distinguer sur le haut de gamme. C’est pourquoi OnePlus a ajouté un mode Movie à son OnePlus 10 Pro.

Celui-ci permet d’ajuster l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs avant de filmer, voire même en pleine capture vidéo. Le format LOG est aussi supporté, qui permet d’arriver en salle de montage avec des rushs non altérés par des présets.

Un écran 120 Hz, mais économe

L’écran du OnePlus 10 Pro promet un format plutôt costaud avec une dalle 6,7 pouces en QHD+. Il convient de s’arrêter sur le taux de rafraichissement de 120 Hz, puisqu’il s’agit d’une dalle LTPO de deuxième génération, capable de varier sa vitesse d’affichage de 1 à 120 Hz en fonction de votre usage.

La transition devrait être plus rapide encore que sur la série des OnePlus 9. Selon OnePlus, cette dalle promet une autonomie supérieure à un modèle en 120 Hz ou même 90 Hz sans LTPO. Si on se base sur les excellentes autonomies de Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la promesse pourrait bien être tenue.

Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus Le OnePlus 10 Pro // Source : OnePlus

L’expérience premium va aussi se retrouver sous le capot, avec un Snapdragon 8 Gen 1. Pour rappel, si on le compare au Snapdragon 888, ce SoC 5G devrait repousser un peu plus loin les frontières des applications reposant sur le machine learning, avec un processeur dédié à cela quatre fois plus puissant. Il possède également un GPU 25 % plus rapide et un modem 10 Gigabits en 5 G.

Il sera secondé par 12 Go de RAM LPDDR5 au maximum et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.

SuperVOOC 80W

Pour charger tout cela, le OnePlus 10 Pro pourra compter sur une charge rapide SuperVOOC de 80W, permettant théoriquement de passer de 1 à 100 % en 32 minutes sur sa batterie de 5000 mAh. Précisons que le bloc de charge ainsi que le câble USB-C seront bel et bien fournis dans la boîte. C’est un petit plus, mais sur le segment premium, cela se fait de plus en plus rare.

Pour terminer, la partie logicielle est assurée par OxygenOS 12 en Europe (et ColorOS 12 en Chine). Précisons qu’il s’agit certainement de la dernière mouture d’OxygenOS. Le passage à Android 13 devrait signer l’arrivée d’une nouvelle interface unifiée entre Oppo et OnePlus.

Prix et disponibilité du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro sortira en Chine le 13 janvier. Il mettra quelques semaines (comptez un à deux mois) pour arriver en nos vertes contrées. Deux coloris sont prévus au lancement : un vert forêt et un noir volcanique.

