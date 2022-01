OnePlus 10 Pro : l’appareil photo Hasselblad dévoile tous ses secrets

OnePlus donne officiellement quelques détails intéressants sur l'appareil photo du OnePlus 10 Pro. Focus sur la calibration des couleurs, le mode RAW, l'ultra grand-angle et le mode Fisheye.

Profitant du CES 2022, le OnePlus 10 Pro s’est montré dans une première image officielle — suivie par d’autres visuels –, avant de dévoiler une bonne partie de sa fiche technique. Bref, il n’y plus beaucoup de mystères. Et pour continuer sur les révélations, la marque détaille désormais les caractéristiques photo de son futur champion.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro jouit d’un appareil photo certifié par le spécialiste Hasselblad. Détail que le constructeur chinois ne manque pas de mettre en avant dans sa communication. À l’arrière du smartphone, on trouve ainsi un trio de capteur de 48, 50 et 8 mégapixels (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). Que faut-il en attendre ? L’apport de Hasselblad va surtout se faire ressentir sur deux points : la calibration des couleurs et le mode Pro.

« OnePlus Billion Color » et format RAW

Pour la colorimétrie, le téléphone se targue de jouir d’une solution baptisée « OnePlus Billion Color ». La promesse : les images profiteront d’un rendu naturel sur plus d’un milliard de couleurs. Le OnePlus 10 Pro est le premier de la marque « équipé d’un système d’appareil photo qui capture des images en couleurs 10 bits afin d’offrir un affichage plus naturel et délicat des couleurs sur chaque photo ».

La OnePlus Billion Color Solution est aussi censée augmenter de 25 % la couverture du spectre DCI-P3 pour les couleurs des photos. Chacun des trois capteurs photo arrière prend en charge les couleurs 10 bits.

Photo prise avec le OnePlus 10 Pro (compressée) // Source : OnePlus Photo prise avec le OnePlus 10 Pro (compressée) // Source : OnePlus Photo prise avec le OnePlus 10 Pro (compressée) // Source : OnePlus

Si l’utilisateur active le mode Pro propulsé par Hasselblad sur le smartphone, il aura la possibilité de réaliser des clichés au format RAW en 12 bits. Et ce, avec n’importe lequel des trois capteurs arrière.

Un mode Raw+ est aussi mis en avant pour avoir « tous les avantages de la capture au format RAW avec les éléments de photographie computationnelle du smartphone ». Le OnePlus 10 Pro promet ainsi une qualité encore plus élevée, une dynamique mieux gérée et davantage de réduction du bruit sur l’image.

Large ultra grand-angle et mode Fisheye

Intéressons-nous aussi de plus près à l’ultra grand-angle. Celui-ci a un champ de vision très élevé, à 150 degrés. C’est « quatre fois plus large que les appareils photo ultra grand-angle traditionnels ». Ce n’est pas tout, grâce à cela, vous aurez aussi droit à un mode Fisheye.

L’objectif est d’offrir une grande polyvalence à l’utilisateur. Notons cependant que sur l’ultra grand-angle, le OnePlus 10 Pro s’inspire très largement du Realme GT 2 Pro officialisé un peu plus tôt et dont le bloc photo propose des fonctions identiques. Rien de surprenant à cela, les deux marques sont cousines et appartiennent au même groupe Oplus. Elles partagent donc diverses ressources, quitte à se montrer redondantes.

Ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro (photo compressée) // Source : OnePlus Mode Fisheye du OnePlus 10 Pro (photo compressée) // Source : OnePlus

Sachez aussi que l’ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro peut aussi passer à un champ de vision plus classique de 110 degrés si vous le souhaitez grâce à des algorithmes dédiés.

Enfin, un mode Movie permet aussi de filmer tout en ajustant plusieurs paramètres tels que le niveau des ISO ou la vitesse d’obturation, même pendant l’enregistrement. Vous pourrez aussi choisir de filmer dans un format LOG.

Date de sortie du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro sort le 11 janvier en Chine. L’Inde, puis l’Europe et les États-Unis suivront par la suite un peu plus tard dans le courant de l’année 2022.

