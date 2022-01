OnePlus 10 Pro : c’est officiel, la charge sera ultra rapide avec ou sans fil

Une grande partie de la fiche technique du OnePlus 10 Pro a été officiellement dévoilée. On retient notamment une charge rapide à 80 W en filaire et à 50 W sans fil.

Beaucoup de choses se passent autour du OnePlus 10 Pro au CES 2022. Une première image officielle a été diffusée par la marque avant qu’un grand nombre d’autres visuels soit également partagés dans la foulée. Désormais, c’est au tour des caractéristiques d’être dévoilées par le constructeur.

OnePlus partage en effet une fiche technique du OnePlus 10 Pro dévoilant plusieurs de ses atouts.

Grosse charge rapide pour le OnePlus 10 Pro

On retiendra surtout la puissance de charge très conséquente dont profitera le téléphone :

80 W en charge filaire SuperVOOC ;

50 W en charge sans fil AirVOOC.

Ici, le OnePlus 10 Pro profite clairement de la technologie d’Oppo, la marque cousine appartenant également au groupe Oplus (à l’instar de Realme). Notez que la batterie a une capacité de 5000 mAh et que l’appareil propose de la charge sans fil inversée.

Confirmer quelques informations

Cette fiche technique partielle est aussi l’occasion de confirmer bon nombre d’informations que l’on savait déjà. Le OnePlus 10 Pro a ainsi des dimensions de 163 x 73,9 x 8,55 mm et un écran AMOLED au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Comme prévu, il embarque un Snapdragon 8 Gen 1 — cela avait déjà été annoncé par la marque.

Comptez aussi sur de la mémoire RAM LPDDR5 et sur du stockage UFS 3.1. Côté photo, la marque n’entre pas dans les détails et évoque un trio de capteurs de 48, 50 et 8 mégapixels à l’arrière contre une définition de 32 mégapixels pour l’appareil photo frontal.

Android 12 est de la partie avec l’interface OxygenOS 12. Pour la connectivité, soulignons le Bluetooth 5.2 tandis que, pour le son, ce sont les haut-parleurs stéréo qui sont évoqués.

