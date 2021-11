OnePlus 10 et 10 Pro : prix, date de sortie, fiche technique… tout ce que l’on sait

Bien qu'il ne soit pas encore officiel, le OnePlus 10 Pro a déjà fait l'objet de fuites et rumeurs. Voici donc tout ce que l'on sait à propos de ce smartphone, de son prix à son design en passant par sa date de sortie et sa fiche technique.

Autrefois une petite marque qui ne sortait qu’un téléphone par an à destination des ultra « geeks », OnePlus est devenue une marque grand public avec une gamme variée de smartphones allant de l’entrée de gamme à l’ultra haut de gamme. Particulièrement compétitive, sa lignée principale est attendue chaque année par les technophiles et il est évident que les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro n’échappent pas à la règle.

En attendant la présentation officielle, voici déjà une compilation de tous les bruits de couloirs au sujet des OnePlus 10 et 10 Pro : date de sortie, fiche technique, design, prix… vous trouverez tout ce qui vous intéresse ici.

Le OnePlus 10 Pro s’inspire de Samsung

Une fois leur style trouvé, les marques de smartphones ont tendance à garder les mêmes lignes directrices et à décliner le même design en n’apportant que quelques légères modifications d’une année sur l’autre. C’est le cas de OnePlus qui a fait varier l’allure de son OnePlus 5 par petites touches pour l’affiner jusqu’à celui du OnePlus 9 Pro. Sans surprise, le design du OnePlus 10 Pro ne devrait donc pas trop varier.

À en croire les premiers visuels partagés par le très fiable OnLeaks, la face avant du téléphone et son gabarit global ne semblent pas changer. On retrouve d’ailleurs un écran (incurvé sur les bords) de 6,7 pouces dans un châssis de 163 x 73,8 x 8,5 mm. À quelques dixièmes de millimètre près, il s’agit là des mêmes dimensions que pour son prédécesseur.

OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton

Pour la caméra avant, c’est toujours une discrète bulle dans le coin supérieur gauche de l’écran qui l’accueille. Rien de bien surprenant donc.

À l’arrière en revanche, c’est une autre limonade. Si le format est similaire et que les matériaux n’ont certainement pas changé, le bloc photo fait quant à lui peau neuve selon OnLeaks. Les images qu’il partage montrent un gros cadre carré accueillant trois objectifs et un flash agencés parfaitement symétriquement au point qu’il ne jurerait pas entre deux produits du rayon « plaques de cuisson » d’un magasin Darty ou Boulanger.

OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton

Point notable : cette zone légèrement surélevée par rapport à la coque du téléphone enveloppe sa tranche gauche (ou droite si on le regarde de face, c’est comme le Nord et le Sud : suivant comment on est tourné, ça change tout). Cela n’est bien sûr pas sans rappeler l’originalité du Galaxy S21 dont OnePlus s’est largement inspiré ici.

On notera par ailleurs qu’OnLeaks a inscrit la mention Hasselblad sur le bloc photo le long de la tranche. Si la présence du partenaire photo de OnePlus est garantie, on sait que ce genre de mentions sur la coque du téléphone peuvent être modifiées jusque dans les derniers moments de la création.

OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton OnePlus 10 Pro // Source : OnLeaks x Zouton

Du côté des boutons, pas de changement notable : la touche d’alimentation se trouve à droite, sous l’alert slider, tandis que les boutons de volume sont situés sur la tranche gauche.

Fiche technique du OnePlus 10 Pro

Du côté de la fiche technique du OnePlus 10 Pro, tous les détails n’ont pas encore été révélés, mais OnLeaks a déjà partagé quelques données. On peut par ailleurs supposer que, comme de tradition, OnePlus devrait intégrer la meilleure puce de Qualcomm, à savoir le Snapdragon 898. Ce point n’est cependant pas une certitude absolue : les pénuries et le rapprochement avec Oppo pourraient modifier les habitudes.

Écran 6,7 pouces Ratio 20:09 Taux de rafraichissement 120 Hz SoC Snapdragon 898 Stockage 128 à 256 Go RAM 8 à 12 Go Dimensions 163 x 73,8 x 8,5 mm (10,3 mm avec l'appareil photo) Batterie 5000 mAh Charge 125 W Photo Triple capteur (dont zoom x5)

Pour l’heure, aucun détail n’a fuité concernant le OnePlus 10.

Une grosse batterie et de la charge très rapide

Depuis quelques années déjà, OnePlus compte parmi les références de l’autonomie. Pas tant par sa tenue longue durée, qui se place aujourd’hui dans la moyenne, mais par sa vitesse de charge. Pour le OnePlus 10 Pro, la marque chinoise aurait décidé de passer à une batterie de 5000 mAh, contre 4500 pour son prédécesseur. De quoi peut-être offrir au téléphone les quelques heures d’autonomie supplémentaires qui lui permettraient d’atteindre les deux jours d’utilisation.

Par ailleurs, OnLeaks évoque une recharge de 125 Watts. C’est près de deux fois plus puissant que les 65 Watts du OnePlus 9 Pro qui se recharge déjà entièrement en à peine moins de 30 minutes. N’espérez pas une charge complète en 15 minutes pour autant : non seulement la batterie est plus grosse, mais le chargeur ne donne pas sa pleine puissance sur la totalité de la recharge pour préserver la batterie sur le long terme et on ne connait pas encore les ajustements que OnePlus a pu apporter à ce niveau.

Le mystère de la photo pour le OnePlus 10

Point essentiel aujourd’hui sur nos smartphones, la partie photo des OnePlus 10 et 10 Pro est pour le moment nimbée de mystère. Des images publiées par OnLeaks, on peut noter la présence de trois objectifs et d’un flash. Le leaker ajoute également que le modèle Pro serait équipé d’un objectif téléphoto proposant un grossissement x5.

Pour le reste, on peut seulement déduire que les deux autres objectifs sont un grand-angle et un ultra grand-angle, en espérant qu’il ne s’agit pas d’un objectif « bullshit » macro de 2 Mégapixels ou « monochrome » comme OnePlus a l’habitude de proposer.

Prix et date de sortie des OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro

Traditionnellement, OnePlus a pris l’habitude de lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme entre mars et mai, mais en ces temps de pénuries, la feuille de route de 2022 semble plus compliquée à tenir pour certaines marques, surtout celles ne pouvant pas jouer sur leur volume pour obtenir des contrats avantageux avec leurs fournisseurs. Pourtant, les premiers bruits de couloirs semblent indiquer que les OnePlus 10 n’auront pas de retard… au contraire.

Selon Max Jambor, un leaker souvent bien informé, le lancement global du OnePlus 10 Pro devrait avoir lieu en mars ou en avril 2022. Notons cependant qu’un lancement dédié à la Chine pourrait avoir lieu plus tôt, dès janvier ou février.

Étonnamment, il est question ici du OnePlus 10 Pro uniquement et non de la série « OnePlus 10 ». Par ailleurs, tant que rien n’est annoncé, les dates de sortie sont toujours soumises à changement.

Les prix du OnePlus 10 Pro

Pour l’heure, les prix des OnePlus 10 et 10 Pro ne sont pas connus. Il se murmure que le modèle « Pro » serait commercialisé à 1069 dollars, mais la fiabilité de la source reste à démontrer.

Pour rappel, le OnePlus 9 a été lancé à 719 ou 819 euros selon l’espace de stockage et la RAM, et le OnePlus 9 Pro a été lancé à 919 ou 999 euros selon la variante.

Quid du OnePlus 10 ?

Pour l’heure, toutes les fuites évoquent le OnePlus 10 Pro uniquement. On peut donc se demander s’il y aura bien un OnePlus 10 « tout court ». L’année est propice aux coupures et aux réarrangements de gammes. Apple par exemple pourrait réduire sa production d’iPad pour favoriser la production d’iPhone et il n’est pas impossible que le OnePlus 10 ait été sacrifié sur l’autel des composants pour permettre au modèle Pro d’être disponible dans des quantités suffisantes. Mais peut-être que l’avenir nous donnera tort…

