OnePlus 10 Pro : Amazon croit que c’est encore le Black Friday avec cette offre

On a tendance à oublier OnePlus depuis quelques années, mais le constructeur chinois propose toujours d'excellents smartphones. C'est le cas du OnePlus 10 Pro qui se retrouve à son meilleur prix aujourd'hui : seulement 405 euros en version 128 Go sur Amazon. C'est le même prix qu'au Black Friday.

Le OnePlus 10 Pro a beau avoir dĂ©jĂ un peu plus d’un an et demi dans les jambes, il reste encore un flagship tout Ă fait envisageable, surtout qu’il est maintenant possible de le trouver Ă un tarif bien plus abordable qu’Ă son lancement. C’Ă©tait le cas pendant le Black Friday et c’est de nouveau le cas aujourd’hui, puisqu’il est actuellement en promotion avec près de 500 euros en moins sur la facture.

Que propose le OnePlus 10 Pro ?

C’est un smartphone premium, mĂŞme en 2023

Il a une charge rapide de 80 W

Il embarque un puissant SoC Snapdragon 8 Gen 1

Son Ă©cran AMOLED QHD+ va jusqu’en 120 Hz

Le OnePlus 10 Pro est vendu habituellement Ă 899 euros (version 128 Go) dans son prix le plus haut et aux alentours de 600 euros dans les pĂ©riodes de soldes. Mais, auujourd’hui sur Amazon, le smartphone est proposĂ© Ă son prix le plus bas jamais vu chez le revendeur : seulement 405 euros.

Une fiche technique encore largement d’actualitĂ©

Ce qu’on repère directement avec le OnePlus 10 Pro, c’est sa fiche technique qui fait encore saliver en 2023, surtout Ă ce prix ! Le smartphone embarque un Snapdragon 8 Gen 1, un SoC puissant (bien qu’il ait quelques problèmes de chauffe) avec 8 Go RAM. Pour les jeux en 3D, vous n’aurez aucun problème, mĂŞme pour faire tourner des titres gourmands en qualitĂ© maximale.

Le tout est sublimĂ© par le magnifique Ă©cran de 6,7 pouces de ce 10 Pro (dĂ©finition de 3 216 par 1 440 pixels), une dalle AMOLED. La cerise sur le gâteau, c’est sans aucun doute la frĂ©quence de rafraĂ®chissement qui est de 120 Hz, ce qui promet des animations fluides Ă tout moment. Malheureusement, lĂ oĂą le OnePlus 10 Pro pĂŞche un peu, c’est sur son autonomie, mais la recharge de 80 W avec le chargeur Warp vous garantira de la batterie constamment. La charge sans-fil est aussi prĂ©sente et peut aller jusqu’Ă 50 W, ce qui est encore loin d’ĂŞtre le cas sur de nombreux flagship de 2023.

Un smartphone polyvalent, mĂŞme en photo

Comme notĂ© dans notre test, le OnePlus 10 Pro n’est pas en reste sur la partie photo. Nous avions notĂ© une certaine polyvalence permise par les trois capteurs arrière : le grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle très soignĂ© de 50 Mpx ainsi qu’un capteur de 8 Mpx qui permet un zoom optique x3,3. Des capteurs qui profitent d’un expert en la matière, Hasselblad.

MĂŞme les photos de nuit sont facilement rĂ©ussies, il gère bien les diffĂ©rentes sources de lumière. Si elles se font absentes, le mode nuit peut prendre le relais. Le capteur selfie lui aussi peut fidèlement restituer les couleurs et surtout votre magnifique visage. Le tout en 32 Mpx s’il vous plaĂ®t.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Afin de comparer le OnePlus 10 Pro avec d’autres rĂ©fĂ©rences que nous recommandons chaudement au mĂŞme prix chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Ă moins de 500 euros en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.