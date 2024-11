Le OnePlus Nord 3 5G est à 236 € au lieu de 449 € pour le Single Day : il offre des caractéristiques de smartphone premium pour vraiment pas cher grâce à cette offre

Malgré l’arrivée récente du OnePlus Nord 4, son prédécesseur, le OnePlus Nord 3, vaut toujours largement le détour, surtout quand son prix baisse drastiquement. Pour le Single Day, AliExpress le propose à 236 euros au lieu de 449 euros à sa sortie.

Le OnePlus Nord 4 a récemment fait son entrée sur le marché du smartphone milieu de gamme. Mais malgré sa très belle fiche technique, il ne doit pas pour autant éclipser son prédécesseur, le OnePlus Nord 3, qui reste encore aujourd’hui un bon smartphone avec plusieurs caractéristiques pointues, comme son écran Amoled 120 Hz, son capteur principal IMX 890 avec OIS ou encore sa charge très rapide. Et la bonne nouvelle, c’est que son rapport qualité/prix devient encore plus intéressant grâce à une belle baisse de prix de près de 50 % pendant le Single Day.

Ce que propose le OnePlus Nord 3 5G

Une dalle Amoled de 6,7 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un capteur photo principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS

Une charge rapide de 80 W

Initialement proposé à 449 euros, le OnePlus Nord 3 5G (8+128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 236 euros sur AliExpress avec le code promo 11FR40.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 3. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle à la fluidité exemplaire

Le OnePlus Nord 3 est un smartphone au design soigné, qui arbore des tranches plates et des coins arrondis qui devraient rendre la prise en main plus agréable. Mention spéciale pour son dos en verre qui offre de beaux reflets. Côté écran, on a droit à une grande dalle Amoled de 6,7 pouces (amateurs de smartphones compacts, passez votre chemin), qui a l’avantage d’être rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance d’animations et d’une navigation bien fluides.

Au dos, se niche un bloc photo plutôt bien intégré qui comporte un capteur principal IMX 890 grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. Celui qui va nous intéresser davantage, c’est évidemment ce capteur principal, que l’on trouve d’ailleurs sur le OnePlus 11, notamment grâce à la présence de la stabilisation optique d’image (OIS), qui permet en théorie d’obtenir des images nettes et non floues, même si l’on bouge accidentellement le smartphone au moins de capturer le cliché. De plus, notez qu’il s’agit là d’un capteur de grande taille, qui doit donc capturer des clichés plus détaillés grâce à une meilleure captation de la lumière.

Une autonomie rassurante

À l’intérieur du OnePlus Nord 3, on trouve une puce Dimensity 9000 de MediaTek, qui date de 2021, ici épaulée par 8 Go de RAM et complétée par 128 Go de stockage. Avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les tâches classiques sans trop de ralentissements, mais le modèle équipé de davantage de mémoire vive offre logiquement de meilleures prestations. Pour ce qui est de l’interface, c’est Android 13 qui est en place avec l’interface OxygenOS. Attention, seuls deux ans de mise à jour logiciel Android sont proposés ici…

Enfin, côté autonomie, le OnePlus Nord 3 renferme une batterie de 5 000 mAh, qui devrait lui permettre de tenir une journée sans difficulté. On peut surtout profiter de la charge rapide SuperVOOC de 80 W qui permet, selon la marque, de passer de 0 % à 100 % de batterie en seulement 32 minutes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque et découvrir de nouvelles références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones OnePlus du moment.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.