186 € au lieu de 469 € pour le Nothing Phone (1) : c’est l’une des meilleures offres de ce Single Day

Le Single Day promet d’être intéressant cette année, surtout quand des smartphones avec un prix de lancement de 469 euros passent à 186 euros, ce qui est le cas du Nothing Phone (1) un ancien flagship killer qui sort du lot, surtout aujourd’hui chez AliExpress.

Ce 11 novembre est l’occasion d’anticiper les cadeaux pour la fin d’année et, si vous êtes à la recherche d’un smartphone qui sort de l’ordinaire avec une belle configuration, vous êtes au bon endroit. Le Nothing Phone (1) est aujourd’hui en forte promotion pour le Single Day, voyant son prix de lancement fondre de presque 300 euros.

Le Nothing Phone (1) en quelques points

Un écran OLED à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 778G+ musclé

La technologie Glyphe, magnifique et utile

Au lieu de 469 euros lors de son lancement, le Nothing Phone (1) est aujourd’hui disponible en promotion à 186 euros sur AliExpress avec l’aide du coupon : 11FR025

Un smartphone au design atypique

Ce qui frappe en premier chez le Nothing Phone (1) c’est la tranche arrière de ce smartphone. Des bandes leds se trouvent au dos de ce dernier, cette technologie à un nom : le Glyphe. Le principe est simple, le dispositif lumineux réagi lorsqu’une notification, un appel, ou autre interaction paramétrée se déclenche, permettant de remplacer une sonnerie ou une vibration tout en ayant un effet wahou.

Du côté de la construction, ce smartphone propose des tranches plates similaires au design des iPhone, si bien que lorsque ce dernier et de face, l’illusion d’avoir un produit Apple est bien présente. Au niveau finition, c’est du haut niveau, avec un écran 6,55 pouces OLED en Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un traitement au Gorilla Glass 5 et une certification IP53. En résumé, un beau smartphone qui sort du lot avec une belle et solide composition.

D’excellentes performances à petit prix

Le processeur milieu de gamme qui propulse le Nothing Phone (1) est le Snapdragon 778G+ qui délivre de grosses performances pour un prix relativement bas. Avec toutes les taches habituelles se feront sans un seul ralentissement et la navigation restera fluide même lorsque de nombreuses applications seront ouvertes en arrière-plans. Pour les joueurs mobiles, il faudra accepter quelques concessions graphiques pour pouvoir profiter pleinement des jeux les plus gourmands du secteur.

Le Phone (1) de Nothing possède une batterie de 4500 mAh, ce qui lui permet de tenir au moins toute journée sans lutter. La technologie de charge rapide de 33 W est aussi présente, mais d’après nos tests, cette dernière s’est montrée un poil lente. À prendre en compte, le chargeur n’est pas fourni dans la boite.

Pour la partie photo, le Phone (1) est équipé d’un double capteur de 50 mégapixels donnant des résultats très convaincant avec son excellente gestion du HDR. La technologie Glyphe permet aussi de modifier l’éclairage en utilisant les leds comme un flash.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Nothing Phone (1).

