Le OnePlus 10 Pro devient un flagship killer grâce à cette offre pré-Black Friday de -50 %

Même après un an d'existence, le OnePlus 10 Pro reste un bon smartphone vers lequel se tourner en 2023. Le voilà aujourd’hui dans sa version 12 + 256 Go à 449 euros sur Cdiscount, au lieu de 999 euros à sa sortie.

Entre son design soigné, son écran excellent, sa bonne interface fluide, ses prestations photo complètes et ses performances très solides, le OnePlus 10 Pro remplit quasiment toutes les cases. Si on est dans l’attente du OnePlus 12, cet ancien fleuron a encore de beaux restes et se négocie à moitié prix grâce à cette offre en avance du Black Friday.

Les points forts du OnePlus 10 Pro

Très agréable en main avec un très bon écran

Un Snapdragon 8 Gen 1 puissant

Une charge rapide de 80 W efficace

Le OnePlus 10 Pro dans sa version 12 + 256 Go est sorti à 999 euros, mais actuellement, on le trouve en promotion à 499 euros sur Cdiscount. Mieux encore, pour les membres Cdiscount, il passe à 449 euros grâce au code BN50CD.

Un smartphone qui coche presque toutes les cases

Le design du OnePlus 10 Pro est bien exécuté. Il est très réussi, avec des bordures d’écran fines et arrondies pour une prise main agréable. Côté écran, le OnePlus 10 Pro ne déçoit pas : sa dalle Amoled en QHD+ est tout aussi agréable pour les yeux, et offre un contraste parfait et un rendu fidèle des couleurs. Avec une diagonale de 6,7 pouces, il est parfait pour regarder du contenu et s’accompagne en plus d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. On regrette cependant l’absence de la certification IP68.

Sur la partie photo, on retrouve le partenariat avec Hasselblad et trois capteurs : un capteur grand-angle de 48 mégapixels, 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 8 mégapixels pour du zoom optique x3,3. Cette composition fait du bon travail, le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés de jour comme de nuit. On regrettera toutefois l’ultra grand-angle un peu en retrait par rapport aux autres modes de prise de vue importants. Le mode 150 degrés et le fish-eye sont drôles… mais sans plus.

Puissant aussi bien sur les jeux que sur la charge

Pour fonctionner, le OnePlus 10 Pro s’appuie sur le Snapdragon 8 Gen 1 couplé ici avec 12 Go de RAM. Vous allez pouvoir profiter d’une puissance confortable pour les applications au quotidien, et faire tourner des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum, le tout sans ralentissement. Seul bémol à signaler, le téléphone a tendance à chauffer rapidement. Néanmoins, l’expérience utilisateur est très fluide avec l’interface Oxygen OS basé maintenant sur Android 14 via une mise à jour et qui devrait être sa dernière.

Sa batterie de 5 000 mAh n’est pas la plus rassurante, surtout pour les personnes qui voudraient après leur journée enchaîner dans la foulée une soirée. Heureusement, la charge rapide arrive à la rescousse. Le téléphone de OnePlus est livré avec un chargeur de 80 W qui permet de passer de 2 à 73 % de batterie en seulement 20 minutes. Il faut encore un peu plus de 10 minutes pour aller jusqu’aux 100 %.

Pour plus de détails, retrouvez notre test complet sur le OnePlus 10 Pro.

Si vous souhaitez découvrir les autres téléphones de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide pour mieux choisir le OnePlus qui vous convient le mieux.

