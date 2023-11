OnePlus 12 : design, fiche technique… ce que l’on sait du futur flagship de OnePlus

Attendu pour début 2024, le OnePlus 12 pourrait bien proposer un rapport qualité-prix très correct, grâce à une belle fiche technique. Au programme : Snapdragon 8 Gen 3, chambre à vapeur, trois capteurs à l'arrière et charge encore plus rapide. Pour tout savoir sur ce que serait le OnePlus 12, c'est ici.

Après un très bon OnePlus 11, OnePlus serait de retour début 2024 avec son nouveau flagship, qui serait naturellement nommé OnePlus 12. Les fuites se multiplient ces derniers mois autour de ce smartphone haut de gamme et on a déjà beaucoup de détails sur ce modèle attendu. Voyons ce à quoi s’attendre à propos du OnePlus 12 à partir desdites rumeurs.

Design et écran du OnePlus 12

Habitué des leaks sur les smartphones, c’est OnLeaks qui a dégainé les premières images de ce qui serait le OnePlus 12. Des images 3D réalisées à partir d’un prototype. Le smartphone devrait fortement ressembler au modèle actuel, mais avec un dos brillant. Le bloc photo serait toujours le même : un cercle relié à la tranche à l’aide d’un carré. Ces images révèlent d’ailleurs la présence d’un téléobjectif télescopique. Le flash sortirait du bloc photo pour aller dans le carré que nous avons mentionné. OnLeaks avait par la suite mis à jour ses visuels en montrant un bloc photo avec non pas trois capteurs, mais quatre.

Côté écran, les bordures seraient un peu plus fines que sur le OnePlus 11, ce qui est toujours agréable. La marque mettrait fin à une pratique qui a en partie fait son identité : le placement du capteur selfie en poinçon. Cette fois-ci, il ne serait plus sur la gauche de l’écran, mais au milieu : avec son Nothing Phone (2), Nothing avait fait de même.

Le capteur d’empreinte digitale serait situé sous l’écran comme d’habitude et l’Alert Slider serait toujours là. Contrairement aux rumeurs à propos du OnePlus 11 avant sa sortie, aucune concernant le OnePlus 12 mentionne la suppression de ce commutateur.

Pas de grande nouveauté pour l’écran de ce smartphone OnePlus

Selon le leaker Yogesh Brar, le OnePlus 12 serait équipé d’un écran Oled de 6,7 pouces, comme pour le OnePlus 11 : c’est d’ailleurs une diagonale très classique. Le taux de rafraîchissement maximal ne bougerait pas non plus : 120 Hz au maximum. Là encore, c’est très classique pour un smartphone : seuls quelques modèles (principalement des smartphones gaming) proposent des taux plus élevés, comme 144 ou 165 Hz.

La dalle Amoled du OnePlus 12 serait LTPO 2.0, c’est-à-dire que son taux de rafraîchissement pourrait s’adapter automatiquement en fonction de l’usage du smartphone, pour descendre jusqu’à 1 Hz. De quoi économiser un peu de batterie lorsque vous lisez un article et qu’il n’y a pas besoin de rafraîchir l’écran 120 fois par seconde.

La définition serait de la QHD+ (3168 par 1440 pixels), ce qui est classique là aussi. Enfin, OnePlus ferait de gros efforts sur la luminosité maximale : elle atteindrait 2600 cd/m², contre les quelque 1300 de son prédécesseur. On serait ainsi devant les Galaxy S23 et même devant les Galaxy S24 : ces derniers pourraient ne monter « qu’à » 2500 cd/m². Une luminosité largement suffisante pour lire en plein soleil et qui ne devrait pas changer grand-chose à ce qu’on connaît déjà.

La partie photo du OnePlus 12

Sur la partie photo, la fiche technique du OnePlus 12 est très attendue et elle serait toujours développée par Hasselblad, partenaire photo de OnePlus. Voici les capteurs photo que l’on devrait retrouver sur ce modèle :

Un capteur principal Sony IMX989 de 50 Mpx de type 1 pouce ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 ou 48 Mpx ;

Un téléobjectif périscopique OmniVision OV64B de 64 Mpx ;

Un second téléobjectif ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

Cela représenterait une montée en mégapixels pour l’ultra-grand-angle ainsi que pour le zoom optique. Concernant ce dernier, on ne connaît pas encore le facteur de zoom, mais traditionnellement, les téléobjectifs de ce type proposent du x5 ou du x10. Une fuite à propos de ce capteur laissait davantage présager un zoom x3 seulement.

Concernant ce potentiel second téléobjectif, ce n’est pas vérifié. Nous pensons qu’il s’agirait d’un téléobjectif, puisqu’un capteur de profondeur ou un capteur macro sont plutôt l’apanage de l’entrée/du milieu de gamme pour être présents sur un smartphone haut de gamme. De plus, deux téléobjectifs donnent une plus grande polyvalence en photo.

Le meilleur des performances pour le OnePlus 12

Il ne devrait pas y avoir de surprise pour le SoC du OnePlus 12. Le OnePlus 11 a eu droit au Snapdragon 8 Gen 2, le OnePlus 12 devrait avoir droit au Snapdragon 8 Gen 3, présenté par Qualcomm en octobre 2023. Plus de puissance naturellement, mais également beaucoup d’attention portée à l’intelligence artificielle. C’est pourquoi la puce intègre un moteur d’IA capable de faire fonctionner en local des modèles d’IA générative, avec jusqu’à 10 milliards de paramètres. Dans l’idée, cela permettra d’avoir des mini-ChatGPT ou mini-Dall-E dans son smartphone. De quoi éviter de passer par une connexion Internet pour utiliser de l’IA.

Côté performances pures, la partie CPU du Snapdragon 8 Gen 3 devrait permettre de gagner jusqu’à 25 % de performances, tout en gagnant 25 % d’efficacité énergétique. Le GPU serait l’Adreno 750. Pour poursuivre sur les performances, deux versions du OnePlus 12 seraient commercialisées :

L’une avec 16 Go de RAM en LPDDR5X ;

L’autre avec 24 Go de RAM en LPPDR5X.

Moins qu’une réelle avancée en matière de performances, 24 Go de RAM seraient plus pour OnePlus un argument commercial. Ce serait toutefois logique d’avoir autant de mémoire vive, puisque le OnePlus Ace Pro 2 annoncé en Chine en juin dernier en possède autant. Le stockage serait le même, peu importe la RAM : 256 Go en UFS 4.0, mais une version pourrait monter à 1 To de stockage. Cela sous-entendrait également la possibilité d’un stockage intermédiaire avec une capacité de 512 Go. Grâce au port USB 3.2 qu’on trouverait, les vitesses de transfert pourraient aller jusqu’à 5 ou 10 Gb/s.

Côté réseau, la puce du Snapdragon 8 Gen 3 est la même : la FastConnect 7800, qui supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. Très logiquement, c’est Android 14 qui devrait être livré avec le smartphone, dans la nouvelle interface de OnePlus, OxygenOS 14. Selon les fuites, elle serait plus « transparente et conviviale ». Selon une autre rumeur, le OnePlus 12 serait doté d’un émetteur infrarouge, qui pourrait permettre de contrôler certains objets connectés, comme une télécommande.

Batterie

Si l’on peut penser que les 5000 mAh du OnePlus 11 sont suffisants, le OnePlus 12 pourrait aller plus loin, avec une capacité de 5400 mAh. De quoi potentiellement gagner légèrement en autonomie. Pour Yogesh Brar, pas de changement pour la puissance de charge : 100 W en filaire, comme pour le OnePlus 11. Une autre rumeur pense en revanche que la puissance pourrait être augmentée à 150 W, ou à 120 W. À noter que le OnePlus 11 permet de recouvrer 100 % de batterie en 20 minutes seulement. On comprendrait alors que OnePlus n’insiste pas sur ce point cette année.

En sans-fil, la puissance de charge maximale serait de 50 W. OnePlus mettrait les gros moyens, puisque le prédécesseur du OnePlus 12 n’en dispose tout simplement pas. Ce serait aussi une puissance importante : les autres modèles au même prix se contentent la plupart du temps de 15 ou 20 W.

Prix et date de sortie du OnePlus 12

Les rumeurs et les analystes pressentent une présentation du OnePlus 12 en Chine pour le mois de décembre 2023, avec un lancement mondial le mois suivant. Ainsi, le OnePlus 12 arriverait plus tôt sur les marchés occidentaux, se plaçant juste avant les Galaxy S24 (attendus en janvier).

Autre possibilité : le OnePlus 12 pourrait être lancé en Europe lors du prochain MWC à Barcelone en février 2024.

Sortira en France, sortira pas en France ?

Reste à savoir s’il sortira en France : Oppo et OnePlus n’y ont plus de réelles activités. Néanmoins, OnePlus reste présent, du moins sur son site Internet : on peut s’y procurer le OnePlus Open par exemple, son premier smartphone pliable. On peut alors s’attendre à ce que le OnePlus 12 y soit vendu également.

Concernant le prix, pour l’instant aucune fuite ne rapporte de tarifs pour ce smartphone. Toutefois, plus la date d’annonce du OnePlus 12 se rapproche, plus les probabilités qu’une rumeur se répande sont grandes. Si l’une d’entre elles est fiable, nous la partagerons ici en actualisant notre article.