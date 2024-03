Le OnePlus 12 perd déjà plus de 350 € et on n’est pas encore au mois d’avril

Vous n'avez pas les moyens de mettre plus de 1 000 euros dans un smartphone premium ? Heureusement que OnePlus est là pour vous proposer une solution simple. En ce moment le prix du OnePlus 12 est déjà en forte baisse chez Rakuten : 609 euros au lieu de 969 euros.

Le OnePlus 12 vient tout juste de sortir et se permet de tenir la dragée haute aux meilleurs smartphones premium du moment avec sa fiche technique impressionnante pour le prix proposé. Ce prix est d’ailleurs en chute libre aujourd’hui puisqu’il est possible de se l’offrir pour un peu plus de 600 euros alors que son prix de lancement était juste en dessous des 1 000 euros.

Que propose le OnePlus 12 ?

C’est un smartphone premium moins cher

Il a une charge rapide de 100 W en filaire et 50 W en sans-fil

Il embarque un puissant SoC Snapdragon 8 Gen 3

Son écran AMOLED QHD+ va jusqu’en 120 Hz de 6,82 pouces

Le OnePlus 12 est vendu habituellement à 969 euros (dans sa version 256 Go) depuis le mois de février. Mais, aujourd’hui sur Rakuten via un vendeur pro, le smartphone est proposé à son prix le plus bas jamais vu : 609 euros avec le code RAKUTEN30 à utiliser lors de la commande. L’offre n’est valable qu’aujourd’hui.

Une fiche technique qui n’a rien à envier aux mastodontes de chez Apple ou Samsung

Avec son prix aussi bas pour sa gamme, ce qu’on repère directement avec le OnePlus 12, c’est sa fiche technique qui coche toutes les cases du premium de 2024 ! Le smartphone embarque un Snapdragon 8 Gen 3, le dernier SoC de Qualcomm avec 12 Go RAM. Pour les jeux en 3D, vous n’aurez aucun problème, même pour faire tourner des titres gourmands et les futurs en qualité maximale et dans les meilleures conditions.

Le tout est sublimé par le magnifique écran AMOLED de 6,82 pouces (définition de 3 168 par 1 440 pixels). La cerise sur le gâteau, c’est sans aucun doute la fréquence de rafraîchissement qui est de 120 Hz, ce qui promet des animations fluides à tout moment. De plus, en comparaison avec les anciens modèles de la marque, le One Plus 12 a fait de gros efforts sur son autonomie avec un accumulateur de 5 400 mAh pouvant faire tenir le smartphone sur une grosse journée voir bien plus. Le tout est aussi mis en avant par la recharge de 100 W avec le chargeur Warp, qui vous garantira de la batterie constamment. La charge sans fil est aussi présente et peut aller jusqu’à 50 W, ce qui est encore loin d’être le cas sur de nombreux flagships de 2024.

Un smartphone polyvalent avec de grosses évolutions en photo

Comme noté dans notre test, le OnePlus 12 n’est pas en reste sur la partie photo. Nous avions noté une certaine polyvalence permise par les trois capteurs à l’arrière : un principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle très soigné de 48 Mpx ainsi qu’un téléobjectif de 64 Mpx qui permet un zoom optique x3. Le rendu est également très bon et la caméra selfie se permet même de faire mieux qu’un certain Samsung Galaxy S24, rien que ça ! Même les photos de nuit sont facilement réussies, il gère bien les différentes sources de lumière. Si elles se font absentes, le mode nuit peut prendre le relais. Le capteur selfie lui aussi peut fidèlement restituer les couleurs et surtout votre magnifique visage.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 12.

Afin de comparer le OnePlus 10 Pro avec d’autres références que nous recommandons chaudement au même prix chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2024.

