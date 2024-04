OnePlus s’inspire de l’iconique Gomme magique des Pixel

OnePlus doit se mettre à l'IA face à la concurrence de Samsung et Google sur les interfaces de smartphones. La marque va lancer sa propre gomme magique, son « AI Eraser » sur plusieurs de ses modèles.

Depuis plusieurs années, l’un des arguments de la Pixel Experience des smartphones Google, c’est la fameuse Gomme magique. Elle permet tout bonnement d’effacer un élément un peu dérangeant d’une photo, comme cet insupportable touriste qui passe devant la cascade avec laquelle on souhaite se prendre en photo. OnePlus veut se mettre à l’intelligence artificielle un peu plus pour son interface Android OxygenOS. C’est pourquoi la marque va lancer sa propre gomme magique.

Une gomme magique pour les smartphones OnePlus : ça arrive très bientôt

C’est ce mercredi 3 avril que OnePlus a annoncé vouloir déployer une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA générative, baptisée « AI Eraser », ou « Gomme IA » en français. L’idée est de pouvoir modifier ou effacer des éléments qu’on n’aime pas sur une photo. Le tout en ouvrant une photo dans la galerie d’OxygenOS et en sélectionnant les objets qu’on veut voir disparaître. Ensuite, l’outil analyse les différents éléments de l’image pour supprimer ceux sélectionnés. Cette IA remplace les éléments en recréant automatiquement l’arrière-plan pour le fondre dans l’environnement tout autour de la zone remplacée.

Pour le moment, la fonctionnalité sera progressivement déployée à travers le monde tout au long du mois d’avril. Cinq modèles sont compatibles : le OnePlus 11, le OnePlus 12, le OnePlus 12R, le OnePlus Open ainsi que le OnePlus Nord CE 4, son smartphone milieu de gamme lancé ce premier avril (mais pas en France a priori).

L’IA sur OxygenOS : on en est où ?

Depuis plusieurs années déjà, les smartphones OnePlus proposent des fonctionnalités avec cette technologie, y compris pour la photo. Par exemple, les photos de vos proches sont triées pour chaque personne, ce qui permet d’avoir des dossiers indépendants pour chacun de vos amis ou des membres de votre famille, voire vos animaux de compagnie. Comme le rappelle Android Central, en 2024 OnePlus a lancé l’« AI Call Summarizer », qui permet de faire un résumé textuel des appels téléphoniques. On trouve aussi Breeno Touch, qui scanne l’écran du smartphone pour faire des suggestions de services associés.

Toutefois, pour le président de OnePlus, Kinder Liu, l’AI Eraser déployé aujourd’hui n’est que « la première étape de notre vision visant à libérer la créativité des utilisateurs grâce à l’IA et à révolutionner l’avenir de la retouche photo ». On peut augurer que d’autres fonctionnalités d’IA sont prévues par la marque et Kinder Liu l’a lui-même reconnu : certaines arriveront encore en 2024.