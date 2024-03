Prenez ça au sérieux : OnePlus lancera bien un nouveau smartphone le 1er avril

C'est confirmé, le OnePlus Nord CE 4 arrivera sur le marché à une date un peu particulière : le 1er avril prochain. Équipé d'un Snapdragon 7 Gen 3, l'appareil n'aura toutefois rien d'un poisson d'avril.

Drôle de créneau de lancement, mais OnePlus a bien choisi le 1er avril prochain pour lancer son nouveau OnePlus Nord CE 4. Par l’intermédiaire d’un communiqué de presse, le constructeur chinois a confirmé qu’il dévoilerait bien son prochain smartphone milieu de gamme dans moins d’un mois, mais aussi que l’appareil serait équipé d’un processeur Snapdragon 7 Gen 3.

Cette puce, milieu de gamme elle aussi, devrait permettre au Nord CE 4 de gagner joliment en performances par rapport au Snapdragon 782G qui motorisait son prédécesseur. Annoncée en novembre dernier, et d’ores et déjà installée à bord du Vivo V30, la nouvelle puce de Qualcomm embarque pour rappel une partie CPU Kryo articulée autour d’un cœur principal (à 2,63 GHz), de trois cœurs hautes performances (à 2,4 GHz) et de quatre cœurs haute efficacité (à 1,8 GHz).

Elle est censée offrir 15 % de puissance CPU en plus, mais aussi une hausse de 50 % des performances GPU, tout en consommant 20 % d’énergie en moins par rapport au SoC du OnePlus Nord CE 3 lancé l’an dernier.

OnePlus Nord CE 4 : à quoi s’attendre ?

Quoi qu’il en soit, le OnePlus Nord CE 4 s’est déjà (un peu) dévoilé. OnePlus en a en effet partagé un premier visuel du produit, disponible ci-dessus. On y découvre la face arrière du smartphone, la disposition verticale de ses capteurs photo et l’un des deux coloris (« Celadon Marble ») annoncés. Une version « Dark Chrome » est également prévue, a confirmé le fabricant.

La fiche technique du OnePlus Nord CE 4 reste toutefois nimbée de mystère à ce stade. Une fuite avait bien prévu que l’appareil embarquerait un Snapdragon 7 Gen 3, doublé d’une technologie de recharge 100 W, mais sans toutefois nous renseigner beaucoup plus. On sait par contre que OnePlus travaillerait aussi au lancement d’un OnePlus Nord 4 « non CE », qui profiterait de spécifications plus haut de gamme. Nous y verrons probablement plus clair le mois prochain.