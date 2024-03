OnePlus 12 vs Samsung Galaxy S24 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Samsung frappe très fort cette année, là où OnePlus doit refaire ses preuves après une année compliquée sur le marché français. Le dernier fleuron chinois a-t-il les épaules pour détrôner son féroce concurrent ? La réponse dans notre comparatif !

Cela vous aura peut-être échappé, mais OnePlus n’a pas passé une très bonne année 2023. Désormais sous le giron de OPPO, la marque a subi des baisses de ventes et sa présence même sur le marché a été remise en cause en raison d’un procès intenté par Nokia concernant des brevets. Finalement, la situation semble s’être stabilisée et le lancement en grande pompe du présent OnePlus 12 est pour le moins rassurant pour la pérennité de la marque !

Bref, tout cela pour dire que le Chinois en veut, cette année. Mais on peut en dire autant pour Samsung qui, avec ses Galaxy S24, mène la marche des smartphones vers l’intelligence artificielle. Alors, comment faire son choix ? En lisant notre nouveau versus, pardis !

Les OnePlus 12 et Galaxy S24 sont déjà disponibles pour 969 euros et 899 euros.

Les fiches techniques des OnePlus 12 et Samsung Galaxy S24

Modèle Samsung Galaxy S24 Dimensions 70,6 mm x 147 mm x 7,6 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,2 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 418 ppp Technologie AMOLED SoC Samsung Exynos 2400 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 4000 mAh Poids 167 g Couleurs Noir, Argent, Bleu, Crème Fiche produit Voir le test

Compacité contre générosité

Dans les grandes lignes, tout ce que nous nous dirons ici vaut aussi bien pour le Galaxy S24 que sa déclinaison S24 Plus… à l’exception de leur écran. Le premier est doté d’une dalle de 6,2 pouces et le second de 6,7″ — la même diagonale que le OnePlus 12.

Autrement dit, ce sont déjà deux philosophies qui s’opposent ici. D’une part, côté Samsung, on a affaire à un téléphone particulièrement compact, très facile à manipuler à une main et qui brille par sa légèreté. De l’autre, un grand et audacieux smartphone déployant un écran très généreux, mais fatalement plus lourd et nettement plus épais.

En termes de design pur, on ne va pas se mentir : le OnePlus 12 est plus remarquable, au sens premier du terme, que le S24. À titre personnel, je trouve ce dernier un peu paresseux, voire trop sage. La sagesse a ses vertus, bien sûr, mais reconnaissons qu’il n’y a pas deux smartphones semblables au OnePlus 12. Sauf peut-être… les OnePlus 10 et 11, certes.

Côté résistance, il faut aussi attirer votre attention sur un point : le OnePlus 12 est certifié IP65 et non IP68 comme son adversaire. Cela signifie qu’il n’est pas équipé pour résister à des immersions accidentelles. À ce prix-là, ça fait grincer des dents.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung est imprenable sur les écrans

Outre leur diagonale, les dalles des S24 et OnePlus 12 diffèrent par leur définition. Le premier se contente d’un bon vieux Full HD+ (largement suffisant pour une dalle 6,2″) et le second grimpe jusqu’à 1440p. Bien entendu, la dalle LTPO autorise un certain dynamisme dans la fréquence de rafraîchissement, entre 1 et 120 Hz selon les contenus affichés.

Ceci étant dit, le smartphone de Samsung met une distance (et pas une petite) à son concurrent au chapitre de la luminosité. D’après les tests menés à la sonde, il apparaît que le pic de luminosité atteint par le S24 est de 2300 nits environ, contre 960 nits pour le OnePlus 12. Plus du double. Ce que cela signifie ? Que le premier est largement plus lisible en extérieur que le second. En d’autres termes, c’est avant tout une notion de confort ; l’écran du OnePlus 12 demeure très agréable à regarder et propose des couleurs très flatteuses — bien qu’incorrectes.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Eh oui, pour ne rien arranger au bilan du OnePlus 12, sa dalle est assez mal calibrée. Couvrant trop faiblement le gamut DCI-P3, elle atteint par ailleurs un delta E frôlant 6, le double de ce que l’on espère trouver sur un téléphone haut de gamme.

Deux interfaces très soignées, mais…

La suprématie de Samsung est moins évidente ici. Même si One UI est universellement reconnue comme l’une des meilleures interfaces Android, ColorOS se défend très bien, notamment dans tout ce qu’il hérite d’Oxygen OS, son prédécesseur.

Dans les deux cas, les smartphones intègrent absolument toutes les fonctionnalités dont on peut rêver en 2024. Mais quid de l’IA générative ?

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour l’heure, seul Samsung en propose sur ses terminaux. Des fonctionnalités qui ne révolutionnent pas (encore) tout, mais qui permettent déjà de retoucher facilement des photos, de résumer des documents, voire de passer des appels dans une langue étrangère sans stress. Côté OnePlus, malheureusement, rien de tout cela. Pas encore, en tout cas. On peut espérer que de futures mises à jour permettront de découvrir des fonctionnalités similaires, mais, pour le moment, il n’en est rien.

Autre avantage de One UI : Samsung est ultra agressif cette année en matière de suivi logiciel. Les Galaxy S24 seront mis à jour pendant sept ans, qu’il s’agisse des mises à niveau majeures d’Android que des correctifs de sécurité. Le OnePlus 12 pourra quant à lui compter sur quatre mises à niveaux et cinq ans de patchs de sécurité. C’est déjà très bien, mais force est de constater que Samsung devance.

Côté perf’, avantage OnePlus !

Voilà qui devrait offrir l’occasion à OnePlus de remonter la pente. Eh oui, fidèle à ses habitudes, les Galaxy S24 sont commercialisés, en Europe, avec une puce Exynos (la 2400). L’écurie d’en face opte, comme la quasi-totalité de l’industrie, pour la Snapdragon 8 Gen 3, laquelle a déjà fait ses preuves sur d’autres références.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sans grande surprise, le OnePlus 12 écrase largement le Galaxy S24 en termes de performances. Bien sûr, cette avance ne se remarquera vraiment qu’en jeu, dans des titres très gourmands qui éprouvent particulièrement le GPU. Au quotidien, en navigation simple, aucun risque de se retrouver face à un terminal peu volontaire. Quoiqu’il faudra rester vigilants sur un point : le Galaxy S24 débute avec 8 Go de RAM quand le OnePlus 12 embarque 12 Go de RAM par défaut.

Enfin, en termes de chauffe, les deux propositions se valent. Le S24 comme le OnePlus 12 sont capables d’enchaîner les parties sans trop faire grimper le mercure.

En photo, un duel serré

Les deux smartphones semblent jouer à armes égales en termes de photo. Même si leur configuration technique n’est pas tout à fait identique, on y retrouve une polyvalence de tous les instants.

Samsung Galaxy S24 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

OnePlus 12 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6 ;

Ultra grand-angle (14 mm) : 48 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif x3 (70 mm) : 64 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Toujours partenaire de Hasselblad, le OnePlus 12 propose un style de photos assez typé, aux couleurs stylisées juste ce qu’il faut pour que n’importe quel cliché ait ce petit quelque chose en plus. Samsung, fidèle à lui-même, aura quant à lui tendance à forcer un peu (trop) la saturation des bleus et à renforcer les contrastes. Dans tous les cas, on est face à deux smartphones qui essaient d’en mettre plein la vue. Et, dans la plupart des cas, ça fonctionne très bien !

Samsung Galaxy S24, grand-angle

OnePlus 12, grand-angle

Parent pauvre des configurations photo de nos smartphones, l’ultra grand-angle brille essentiellement dans sa capacité à ouvrir l’horizon et autoriser des prises de vue un peu plus excentriques. Mais, dans tous les cas, les qualités optiques des capteurs du S24 ou du OnePlus ne sont pas optimales et, quelque part, difficiles à départager !

Samsung Galaxy S24, ultra grand-angle

OnePlus 12, ultra grand-angle

Côté téléobjectif, ça se corse. Techniquement parlant, on constate déjà que la définition du OnePlus écrase littéralement celle du S24. Et ce n’est pas qu’une affaire de chiffres : dans les faits, on remarque que le modèle de OnePlus est bien plus à l’aise dans l’exercice de la longue focale avec un piqué plus prononcé.

Samsung Galaxy S24, téléobjectif

OnePlus 12, téléobjectif

On l’a vu : les deux smartphones sont très à l’aise en photographie. Mais, s’il faut choisir, on trouve aux photos du OnePlus un petit supplément d’âme qui n’est pas pour nous déplaire. D’autant que, techniquement parlant, sa proposition est un peu plus solide que celle de son concurrent. Si on l’opposait au Galaxy S24 Ultra, la donne serait bien différente, à n’en pas douter. Mais, dans le cas présent, disons avantage OnePlus.

Et la batterie dans tout ça ?

On pourrait normalement attendre d’un grand smartphone, qui plus est équipé d’une batterie de 5400 mAh (!), qu’il soit particulièrement endurant. Il n’en est rien. D’après nos tests, le OnePlus 12 tient sans grand problème une grosse journée d’autonomie. Même chose pour le Galaxy S24. Mais, sur notre protocole automatisé avec le programme ViSer, il apparait que ce dernier et sa petite batterie de 4000 mAh s’en sort bien mieux ! Il aura tenu 13h41 contre 12h46 pour son concurrent.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Le OnePlus 12 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus 12 ou Samsung Galaxy S24 : lequel choisir ?

Si vous avez lu ce comparatif jusqu’à son terme, un vainqueur apparaît assez nettement : le Galaxy S24 (ou le S24+, à taille équivalente). Entendons-nous bien : le OnePlus 12 est un super smartphone, par ailleurs selon nous plus agréable à l’œil que son concurrent. Mais, qu’il s’agisse de qualité d’écran, d’autonomie et, surtout, de logiciel, c’est bien le dernier-né de Samsung qui tire son épingle du jeu.

Le OnePlus 12 est un excellent photophone, qui a également le luxe d’être plus performant que son rival. Mais quelques petites sorties de route l’empêchent de récupérer la couronne cette fois-ci (écran mal calibré, certification IP65 seulement, pas de fonctions IA avancées, autonomie…).



