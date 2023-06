Oppo et OnePlus, rumeurs de départ de France… on fait le point sur l’affaire

Oppo, OnePlus, Realme… les rumeurs entourant un départ de France de ces trois marques s'accumulent depuis le début de l'année 2023. Chaque semaine, une nouvelle mauvaise nouvelle tombe, au point qu'il peut être difficile de tout suivre. On vous résume l'affaire.

Qu’est-ce que c’est que ces carabistouilles ? Pourquoi tout le monde parle d’un départ d’Oppo et de OnePlus de France ? Est-ce fondé ? Si vous n’avez rien suivi à l’affaire, cet article va s’employer à tout vous résumer. On démarre avec la question de base : pourquoi tout le monde dit qu’Oppo va partir ?

C’est qui Oppo ?

Oppo est une marque de smartphones basée en Chine. En France, elle avait récemment acquis le statut de 4e marque du marché et Frandroid lui reconnaissait un certain talent, dont témoigne notre prix du meilleur smartphone de l’année 2022 pour l’Oppo Find X5 Pro. Début 2022, les lecteurs de Frandroid jugeaient dans un sondage qu’il s’agissait d’une grande marque. Bref, l’avenir semblait tout tracé pour qu’Oppo devienne une marque importante du paysage.

Pourquoi Oppo risque de quitter la France ?

Deux causes principales peuvent être évoquées. La première, c’est tout simplement la crise économique que traverse le secteur des smartphones. La seconde est un procès en cours avec Nokia.

On débute par la crise du secteur. À l’échelle mondiale, les ventes de tous les constructeurs ont reculé de 11 % en 2022. Oppo en particulier, a vu ses ventes reculer d’environ 22 % selon le cabinet d’analyse Canalys. De quoi expliquer en partie la volonté d’Oppo d’appuyer sur le frein donc, d’autant que l’Europe est un marché réputé pour être difficile. Les constructeurs chinois s’y rendent surtout pour des questions de prestige et d’image de marque, avant même de chercher à y gagner leur pain.

Pourquoi Nokia est mêlé à cette affaire ?

Deuxième raison qui explique cette panique soudaine : Oppo est aux prises avec Nokia devant les tribunaux. Sans rentrer trop dans les détails, Nokia attaque Oppo pour utilisation de brevets concernant la 4G et la 5G. Les deux marques ont un temps été d’accord sur un tarif pour l’utilisation de ces brevets, mais elles ne parviennent plus à trouver un terrain d’entente. Sauf qu’Oppo utiliserait encore ces brevets.

Pour vous convaincre du sérieux de l’affaire, il suffit de constater qu’en Allemagne, l’affaire s’est soldée par une interdiction des ventes à la suite de la décision d’un tribunal allemand. Oppo a fait appel de la décision, mais il est très difficile de maintenir une activité sans pouvoir continuer à produire un chiffre d’affaires. Dans chaque pays d’Europe, y compris en France, des tribunaux seraient saisis par Nokia pour la même affaire. La crainte étant que les mêmes causes entrainent les mêmes conséquences.

Face à ces deux défis immenses, Oppo aurait donc décidé d’appuyer sur la pédale de frein pour s’éviter le carambolage.

Quels sont les signes qui montrent qu’Oppo est sur le point de partir de France ?

Voilà pour les causes probables d’un départ. Malgré tout cela, lorsque l’affaire éclate dans la presse fin mars 2023, avec plusieurs tweets affirmant que le constructeur était sur le départ, Oppo nie en bloc. Voici leur message transmis à Frandroid à l’époque :

« OPPO et OnePlus maintiennent leurs engagements sur tous les marchés européens sur lesquels ils sont présents. Nous avons connu un excellent début en 2023 avec les lancements réussis de plusieurs produits en Europe et nous avons une gamme de produits à venir pour le reste de l’année. Comme toujours, OPPO et OnePlus continueront à fournir des produits plus innovants et le meilleur service pour les utilisateurs. »

En temps normal, nous aurions pu nous arrêter au communiqué de la marque. Mais diverses rumeurs nous remontaient aux oreilles avant même les premiers tweets. En outre, d’anciens employés d’un sous-traitant d’Oppo, Atmostphères, nous ont contactés, lançant une enquête de notre part sur le sujet. Leur rôle était de booster les ventes en magasin. Or ces employés étaient soit au chômage technique depuis plusieurs mois, soit passés sur d’autres missions non liées à Oppo.

Certains nous ont confortés dans l’idée d’un naufrage, comme ce témoignage d’un vendeur qui explique les derniers mois de sa mission :

« On a compris qu’ils se barrent, car on n’était plus formé sur de nouveaux produits. On voit le Find X qui sort en Chine, ah non, il ne sort pas en France. On voit les Reno qui arrivent, ils vont sortir en France ? Non plus. Quand le Find N2 Flip débarque, on nous parle d’une sortie en magasin, et puis finalement non, il n’est disponible que sur le site. »

Au cours du mois d’avril, lorsque nous recueillons ces témoignages, nombreux sont les employés d’Oppo, mais aussi de OnePlus, marque placée sous le giron du même groupe, à changer leur statut LinkedIn en « Open to work » ou à annoncer leur départ. En mai, deux autres mauvaises nouvelles déboulent : le directeur de la branche française du groupe annonce son départ et le magasin en ligne d’Oppo ferme. Bref, la communication d’Oppo a beau affirmer que tout fonctionne, les signaux sont au rouge et plus personne n’est dupe.

À quelle date Oppo quitterait-il la France ? À ce stade, la question est encore complètement ouverte. Interrogé sur un départ fin juin 2023, date qui nous avait été communiquée, Oppo nous a répondu que l’entreprise serait encore présente en juillet 2023 en France. Juridiquement, l’entité Oppo continuera d’exister à cette date, mais d’après les remontées de terrain dont nous disposons, elle pourrait bientôt être une coquille vide. Les départs s’accumulent chez Oppo France et selon L’Usine Digitale, un plan de licenciement serait en cours. Du côté de OnePlus, l’entreprise Artech qui exploitait la marque en France, a lancé un plan de licenciement économique également et pourrait être en train de fermer boutique. Vous l’aurez compris, s’il est difficile de donner une date exacte pour un éventuel départ, celui-ci semble déjà être en train de se dérouler en coulisses. Est-ce que si Oppo France ferme, Oppo pourra continuer à vendre ? Là aussi, le flou demeure et il est important d’insister sur ce point. Trois solutions semblent envisageables : Oppo France ferme et la maison mère en Chine arrête tout bonnement toute activité en France. Aucune autre entité ne reprend la marque dans l’hexagone, c’est donc terminé.

La branche française d’Oppo est placée en liquidation judiciaire, mais Oppo monde veut continuer à vendre ses produits en France. On peut alors imaginer qu’une plateforme de vente en ligne est mise en place pour continuer à vendre une partie des produits. Une petite équipe pourrait être mise en place pour assurer les opérations.

Nokia remporte le procès et empêche Oppo de continuer à vendre des produits avec ses brevets. Oppo pourrait donc continuer à vendre des produits qui n’utilisent pas les brevets 4G ou 5G du géant finlandais, comme la OnePlus Watch ou l’Oppo Pad Air par exemple. Cela reste très hypothétique. Bien sûr, la vérité pourra se situer au croisement de plusieurs de ces hypothèses. Il n’est bien entendu pas exclu qu’Oppo remporte le procès face à Nokia, mais au vu des mouvements en cours en coulisse, nous avons tendance à penser qu’Oppo ne mise plus vraiment sur cette hypothèse. Les marques OnePlus et Realme sont-elles concernées ? Nous parlons beaucoup d’Oppo dans cet article, car c’est la marque amirale du groupe Oplus, vers qui se tournent tous les regards. Mais au sein de ce groupe, on trouve aussi OnePlus et Realme. Malheureusement, ces deux marques semblent aussi menacées. Commençons par OnePlus. L’entreprise a une belle histoire en France avec une communauté de fans très active. Son départ serait donc un vrai coup de tonnerre. D’après nos informations, l’entité juridique qui exploite la marque en France est en train de fermer. Mais impossible de savoir à ce stade à quelle sauce OnePlus sera mangé. Une chose est sûre, la situation d’Oppo France a des répercussions sur OnePlus France. Les deux entreprises cohabitent d’ailleurs dans les mêmes locaux. Passons à Realme. Comme nous vous l’apprenions en mars 2023, Realme semble avoir quasi cessé ses activités en France depuis septembre 2022. Certes, il y a encore quelques modèles qui sortent par chez nous, comme le Realme C55, mais on est loin de la période faste qui a précédé avec les très nombreuses références qui envahissaient le marché façon Xiaomi. Est-ce que je peux quand même acheter un smartphone Oppo, OnePlus ou Realme ? Bien sûr, rien ne vous empêche d’acheter un smartphone de l’une de ces marques, ou tout autre produit comme des écouteurs, une tablette ou une montre. Pour OnePlus, vous avez le choix entre un achat sur le magasin en ligne de la marque directement ou chez divers revendeurs. Pour Realme et Oppo, impossible en revanche de vous fournir auprès des marques directement. Côté Oppo, c’est assez simple, il n’y a plus de store officiel depuis le 31 mai dernier. La page affiche une erreur qui promet un retour prochain du magasin en ligne. Realme de son côté possède toujours un magasin, mais celui-ci est du genre spécial. Nous avons eu deux cas de figure : soit il est impossible d’acheter un produit, le site se propose de nous notifier en cas de restockage, soit nous trouvons des liens aux logos mal proportionnés nous invitant à nous rendre chez un revendeur, Fnac et Amazon par exemple. Source : Realme Source : Realme Est-ce que mon smartphone Oppo ou OnePlus sera mis à jour ? Lorsqu’une marque est dans la panade, les possesseurs de produits fabriqués par celle-ci peuvent s’interroger sur le devenir de leur acquisition. Là-dessus, Oppo et OnePlus se sont montrés très rassurantes et ont répété à plusieurs reprises leur volonté de ne pas impacter les utilisateurs actuels. Oppo a par exemple écrit :

« Notre priorité absolue est de continuer à fournir un excellent service à nos utilisateurs existants en France, comme toujours. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les produits Oppo, accéder au service après-vente, recevoir les futures mises à jour de l’OS, etc. Rien ne change pour les utilisateurs finaux. »

La déclaration est on ne peut plus claire. Quoi qu’il arrive, la marque s’engage ici de façon indiscutable.

OnePlus pour sa part, nous a écrit un message du même acabit :

« OnePlus est attaché à la France et y poursuit ses activités. Comme toujours, nos utilisateurs peuvent continuer à profiter des produits OnePlus, recevoir des mises à jour logicielles et accéder au service après-vente. »

Si j’ai un problème, est-ce que le SAV d’Oppo, OnePlus et Realme reste fiable ?

Le sujet du service après-vente (SAV) est un peu plus complexe. Contractuellement, lorsque vous achetez votre téléphone, le vendeur est tenu d’assurer deux ans de garantie légale de conformité. A priori, en cas de souci sur cette durée, le vendeur devrait pouvoir vous proposer le remboursement ou le remplacement du produit. Pas de souci là-dessus.

Oppo est même allé plus loin et a proposé une garantie constructeur de trois ans sur certaines gammes, comme la gamme Oppo Reno 8. Selon nos informations, Oppo passe par des partenaires basés en France à 100 %. Espérons que si demain, la branche française venait à mettre la clé sous la porte, Oppo serait en capacité de continuer à fournir ce service. Là-dessus, nous n’avons aucune garantie.

Côté Realme, prudence avec le SAV. Interrogée sur le sujet, la marque nous a renvoyé vers un partenaire, CEAT, actuellement en procédure de redressement judiciaire comme nous l’apprend France Bleu. Le tribunal de commerce de Dijon devrait statuer sur le sort de l’entreprise le 3 juillet prochain.

