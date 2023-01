6 mois avec l’Oppo Find X5 Pro : un téléphone presque parfait

J’ai passé six mois avec l’Oppo Find X5 Pro, le fleuron du géant chinois. Après sa nomination en tant que smartphone de l’année aux Frandroid Awards, il est temps de revenir sur les plaisirs et déplaisirs de sa compagnie. Cette dernière s’est d’ailleurs arrêtée brusquement… mais on y reviendra. Photos sublimes, charge rapide, confort de prise en main, écran au poil… retour sur un vrai coup de cœur.

Il n’est pas toujours chose aisée d’expliquer pourquoi on aime un smartphone. Quand ils ont des défauts, il est facile de les montrer du doigt, mais quand tout s’aligne, comme c’est le cas avec l’Oppo Find X5 Pro, on peut avoir un peu de mal à mettre des mots là-dessus.

Objectivement, on peut même lui trouver des défauts à ce téléphone : l’absence de téléobjectif au-delà du X2, une batterie parfois un poil juste, une puce qui chauffe un peu… Certes, mais tout cela est bien maigre face au plaisir qu’il m’a apporté. Retour sur six mois avec le meilleur téléphone qui me soient passés entre les mains en 2022.

Un confort au poil, une interface soignée

Le premier élément qui me vient en tête en pensant au Find X5 Pro, c’est une impression générale de confort dans la prise en main. Le téléphone est assez allongé avec son ratio 20:9 et son épaisseur de 8,5 mm paraît relativement fine dans la paume. Tout dépendra de comment vous tenez votre téléphone, personnellement, il a tendance à loger dans le coin inférieur droit du creux de ma main droite et cette position est l’un des plus confortables que j’ai connu cette année sur un téléphone.

Le dos en céramique aide beaucoup à cette impression de confort général. Celui-ci m’a paru plus soyeux au toucher que les habituels dos en verre ou en faux cuir. Précisons que les deux modèles que nous avons testés sont tous deux dotés d’un dos en céramique qui alourdit l’ensemble à 218 g, contre 195 g en version cuir végan.

Honnêtement, le poids du téléphone ne m’a jamais choqué et m’a même rassuré. Au passage, si vous avez l’occasion de prendre le modèle blanc plutôt que noir en céramique, faites-le à moins d’être allergique au blanc, car le coloris noir prend beaucoup plus les traces de doigt.

Clarifions également que le poids induit par la céramique ne m’a jamais paru gênant pour regarder des vidéos, autant en format vertical qu’horizontal. Et parlons-en justement de l’expérience de visionnage. Déjà, Oppo a fait, à mes yeux, un très bon choix en plaçant le poinçon de la caméra selfie en haut à gauche plutôt qu’au milieu.

Cela permet d’avoir une belle vue dégagée à gauche de l’écran. En outre, il s’agit d’une belle grande dalle de 6,7 pouces, avec LTPO 2, ce qui signifie qu’elle peut descendre jusqu’à 1 Hz et monter jusqu’à 120 Hz de rafraîchissement. Niveau luminosité, avec 1300 cd/m² au compteur, je n’ai jamais souffert d’un manque de luminosité en plein jour.

L’expérience de visionnage le soir est tout aussi agréable puisque le téléphone parvient à vraiment descendre en luminosité, jusqu’à 1,89 cd/m² selon notre test. J’ai pu l’expérimenter plus d’une fois. On peut réellement descendre très bas au point même où l’écran donne l’impression d’être éteint. Les couleurs ne m’ont jamais manqué et je crois même que mon téléviseur était parfois un peu jaloux de mon téléphone tant je passais de temps dessus à regarder des séries ou YouTube.

En revanche, j’ai pu constater un petit comportement bizarre, le soir. J’ai tendance à fréquemment regarder le temps restant d’une vidéo (ne me jugez pas). Or, à chaque fois que je faisais s’afficher l’interface, la qualité de la vidéo en arrière-plan baissait immédiatement, comme si elle était soudainement plus compressée. Une fois l’interface disparue, le retour à la normale prenait une petite seconde. Rien de bien grave, vous l’aurez compris, on pinaille.

Et puisqu’on parle interface, on touche du doigt (on l’avait jamais faite celle-ci) un autre point fort de l’Oppo Find X5 Pro. ColorOS 13 est l’une, sinon l’interface la plus agréable sur Android. Fluide, très réactive, pleines de petites fonctionnalités avec en prime un passage à ColorOS 13 (Android 13) intervenu très tôt dans l’année, dès septembre 2022.

Le tiroir d’applications est très agréable à utiliser avec une petite animation de flottement sur le scrolling. Quelques fonctionnalités viennent enrichir un peu l’expérience : écran scindé, fenêtres flottantes ou même Monet, qui permet de puiser dans les couleurs du fond d’écran pour les coloris de l’interface.

Un appareil photo convaincant

En matière de photo sur smartphone, on peut couper les cheveux en quatre pendant des heures pour savoir si l’image délivrée est la plus belle ou la plus réaliste. Alors, soyons clairs, l’Oppo Find X5 Pro n’est sans doute pas le plus polyvalent, il lui manque un vrai téléobjectif pour cela. Les couleurs délivrées sont certainement un peu chaudes.

Mais les clichés réalisés avec le capteur principal sont, dans 95 % des cas, très satisfaisants en ceci qu’ils cumulent une grande clarté, un piqué très agréable, un HDR indiscutable et un traitement colorimétrique, disons flatteur, qui permet de poster immédiatement ses trouvailles.

De manière plus personnelle, j’ai vraiment accroché avec le grain de cet appareil photo. Celui-ci a un rendu qu’on peut qualifier de prévisible dans le bon sens du terme. À force de l’utiliser, j’avais déjà une idée du résultat au moment d’appuyer sur le déclencheur. Un bon point.

J’ai aussi beaucoup apprécié la vitesse de traitement et du déclencheur, qui permet de capturer vraiment la scène souhaitée au moment souhaité. C’est la raison pour laquelle je crois que je n’ai jamais autant pris plaisir à mitrailler mon environnement qu’avec ce téléphone. Et à la fin des fins, c’est ce qui compte le plus avec un photophone.

Un peu à l’instar de ce qu’évoquait mon collègue Omar sur son test long du Galaxy S22 Ultra, à moins que vos amis soient équipés du dernier flagship en vogue, il y a fort à parier que vous deveniez le photographe attitré de vos amis avec ce téléphone, comme cela a été mon cas.

D’ailleurs le flou d’arrière-plan, aussi appelé bokeh, en mode portrait est très satisfaisant et met bien en valeur ses sujets.

Source : Frandroid

L’ultra grand-angle est franchement très proche de l’appareil photo principal, peut-être un poil plus flashy dans le traitement des couleurs, mais dans l’ensemble, on a vraiment le sentiment d’avoir deux appareils qui fonctionnent pleinement de concert. L’utilisation en gros plan, comme vous pouvez le voir avec la photo de la biche est assez bluffante de détails.

Le zoom X2 est un peu plus discutable. Déjà parce qu’il ne permet pas de s’approcher très près de son sujet comme un X3 ou X5 ou même X10. Mais aussi et surtout parce qu’on perd légèrement en qualité de focus. Dès que l’on bouge quelque peu, le flou s’installe.

Ceci étant, on conserve les grandes qualités des deux autres capteurs et là encore, la cohérence colorimétrique est de mise. Il y a seulement un point où l’Oppo Find X5 Pro ne m’a pas énormément convaincu : les photos de nuit. En voici deux exemples assez représentatifs ci-dessous. Généralement le résultat est soit trop bruité comme à gauche, soit le focus a du mal à se faire comme à droite.

Ceci étant, le résultat n’est pas catastrophique. Il est juste moins abouti que sur les autres situations.

Et là, c’est la panne

Bon, je vous conte monts et merveilles depuis le début de cet article, mais il est temps d’aborder le sujet qui fâche. Mon idylle avec l’Oppo Find X5 Pro s’est arrêtée de façon, disons brutale. Alors que j’étais tranquillement installé à mon bureau, je décidais de prendre une photo du bureau de mon collègue Cassim pour montrer les énormes écrans qui y trônent à la terre entière.

Je n’ai jamais pu poster cette photo.

Le téléphone a tout simplement briqué, comprendre par là qu’il m’a affiché le texte ci-dessous, et qu’il était impossible de le rallumer normalement.

Alors Cassim a beau être un « crack », je suis à peu près persuadé qu’il n’y ait pour rien (je te garde à l’œil quand même 👀). Après avoir essayé quelques manipulations, nous avons donc renvoyé le téléphone à Oppo qui n’est pas parvenu à le réanimer. Je précise par ailleurs que le téléphone n’avait pas subi de choc particulier et n’avait pas été soumis à une submersion.

Il va sans dire qu’un téléphone à 1300 euros qui tombe en panne six mois après sa réception, c’est plutôt gênant. Même sous garantie, cela fait mauvais genre. Quant au pourquoi de la panne, Oppo l’explique pour deux raisons :

La présence d’un « logiciel de test instable en Bêta (en l’occurrence, le téléphone a bien eu ColorOS 13 en Bêta, mais il était passé sur une version stable au moment de la panne) ;

Un hardware de présérie. Cela veut dire que les téléphones remis aux journalistes sont parfois, et c’était le cas ici, des smartphones envoyés en amont et n’ayant pas passé tous les tests d’usage.

En clair, Oppo considère que, tant sur le plan logiciel que matériel, l’usage de l’Oppo Find X5 Pro que nous avons utilisé pendant 6 mois ne reflétait pas un usage normal. Manière de dire que les utilisateurs l’ayant acheté n’auront pas de souci.

Un manque notoire

Cela n’a rien d’objectif, mais après cette séparation brutale, l’Oppo Find X5 Pro m’a tout simplement manqué. Et pourtant, ce ne sont pas les smartphones qui manquent dans la rédaction de Frandroid. Je ne compte plus les éléments que je cherchais dans d’autres terminaux. Je pense à ce grain si particulier des photos auquel j’ai énormément accroché, dont seul le Pixel 7 Pro sait s’approcher, mais sans sa vitesse de capture ou sa fiabilité dans le résultat.

Je pense aussi au confort d’une charge rapide, si rare dans le segment haut de gamme. On pourrait citer aussi le confort général d’utilisation avec son superbe écran, son dos en céramique et son interface sobre et très fluide. Bref, l’Oppo Find X5 Pro est sans doute un smartphone dont vous vous rappellerez longtemps.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le seul vrai point noir au tableau est donc cette panne brutale. Celle-ci nous met dans la situation un peu étrange d’encenser un téléphone pour d’excellentes raisons alors que celui-ci nous a tenus seulement 6 mois. Ceci étant, les arguments d’Oppo nous ont paru raisonnables, sur le fait que notre échantillon de test n’avait pas passé toutes les certifications d’usage. Si nous pouvons l’entendre, nous avons tout de même fait le choix de vous en informer afin que vous puissiez choisir en toute connaissance de cause sur la base d’un retour d’utilisation complet.

