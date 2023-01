Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo… Qui a vendu le plus de smartphones en 2022

Le marché du smartphone dans son ensemble ne va pas très fort. Mais tout le monde ne subit pas cette chute à la même vitesse. Oppo dégringole, Vivo et Xiaomi chutent aussi fortement, mais Samsung et Apple se rattrapent aux branches.

En 2022, le marché des smartphones s’est un peu pris les pieds dans le tapis, dégringolant de 11 %. C’est du moins ce qu’avance le cabinet d’analyse Canalys, qui mesure les expéditions de smartphones depuis les usines, un bon indicateur du niveau de ventes dans le monde.

Selon eux, 1,2 milliard de téléphones se sont vendus dans le monde. Et comme le cabinet communique également les parts de marché sur l’année du top 5, on peut aisément avoir une petite idée du nombre de téléphones vendus par Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo.

Combien de smartphones vendus pour le top 5 ?

Gardez en tête qu’il s’agit d’estimations, d’autant que Canalys précise bien effectuer quelques arrondissements ici ou là pour présenter des pourcentages qui tombent juste. Voici donc le résultat du calcul :

Samsung : 264 millions environ (22 %) ;

Apple : 228 millions environ (19 %) ;

Xiaomi : 156 millions environ (13 %) ;

Oppo et Vivo : 108 millions environ (9 %).

Si l’on compare avec 2021, où d’après Canalys, 1,35 milliard de smartphones se sont écoulés, voici ce que cela donne :

Samsung : 274,5 millions environ (20 %) ;

Apple : 230,1 millions environ (17 %) ;

Xiaomi : 191,2 millions environ (14 %) ;

Oppo : 145,1 millions environ (11 %) ;

Vivo : 129,9 millions environ (10 %).

Des pertes sèches pour les marques chinoises

On constate donc que la chute des ventes concerne toutes les marques du Top 5, mais que tout le monde n’est pas frappé aussi durement. Samsung et Apple perdent respectivement 3,83 % et 0,91 %. Tandis que chez Xiaomi, Oppo et Vivo, le pourcentage comporte deux chiffres : 18,41 % de pertes pour Xiaomi, 16,86 % pour Vivo et Oppo est le grand perdant de l’histoire avec 25,57 % de recul.

Ces chiffres permettent sans doute d’expliquer la frilosité des constructeurs chinois en 2022, qui n’ont bien souvent pas amené beaucoup de modèles jusqu’au marché européen, un phénomène touchant en particulier les modèles qui servent d’étendard aux marques. On peut citer les Xiaomi 12S Ultra, Oppo Find N et Vivo X90 par exemple, qui n’ont pas fait le chemin jusqu’à nous.

