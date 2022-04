Beaucoup de smartphones ont été testés par chez nous le mois dernier. Voici le top 3 de ceux que nous recommandons en ce début avril 2022. OnePlus, Xiaomi et Apple sont sur le podium.

Les mois s’enchaînent, les smartphones également. Pour y voir plus clair, nous prenons le temps de faire un point régulier sur les appareils que nous avons eu l’occasion de tester.

Le mois de mars a été bien chargé et nous avons encore pu tester des téléphones en tout genre. Il est donc temps maintenant de présenter les 3 meilleurs smartphones récents d’avril 2022 sur Frandroid. Ce sont les appareils que nous avons pu manipuler, ausculter, éprouver et noter dernièrement et qui valent le coup d’être mis en lumière en ce début de mois.

OnePlus 10 Pro Le complet

Le OnePlus 10 Pro propose une expérience complète juste sous la barre des 1000 euros. Agréable à tenir en main, il a aussi l’avantage d’offrir un écran particulièrement bien calibré, une interface OyxgenOS qui reste très fluide à l’usage (et qui se rapproche beaucoup de ColorOS, c’est bon à savoir), une grosse puissance pour les jeux, de bonnes performances photo et une charge rapide bien efficace. Bref, le smartphone remplit très bien le cahier des charges du haut de gamme. Il ne cherche pas à éblouir, mais réussit à séduire.

Attention cependant aux quelques défauts à signaler : l’autonomie trop juste, la chauffe un chouia trop rapide ou encore l’absence de certification IP68 (même si OnePlus 10 Pro semble avoir pris quelques précautions d’étanchéité malgré tout). Sans être le parfait coup de cœur de 2022, ce smartphone s’affiche quand même comme une bonne valeur sûre.

Xiaomi 12 Pro La belle bête

Le Xiaomi 12 Pro veut lui aussi s’imposer comme une référence du haut de gamme. À ce titre, il dispose aussi de belles qualités entre son design relativement léger, son excellent écran, sa charge de 120 W, sa grosse puissance et ses capteurs photo bien travaillés. On appréciera donc l’appareil fiable, sobre et efficace qui se présente devant nous.

N’oubliez cependant pas que l’interface MIUI 13 basée sur Android 13 s’avère perfectible tandis que le dos se montre trop sensible aux rayures si vous ne portez pas de coque protectrice. Au-delà de ces aléas, le Xiaomi 12 Pro ne déçoit pas sur le haut de gamme.

Apple iPhone SE 5G (2022) L'iPhone le moins cher

Voici qu’arrive l’iPhone SE de 3e génération aussi appelé iPhone SE 5G (2022). Par rapport au modèle précédent, on retient surtout l’arrivée de la compatibilité avec le réseau 5G. Fidèle à sa gamme, le smartphone propose un design compact et bien fini. Attention, on a droit ici à un design à l’ancienne avec, en dessous de l’écran, le bouton Home qui fait également office de lecteur d’empreintes Touch ID.

N’oublions tout de même pas que cet iPhone SE 5G de 2022 embarque une puissante puce Apple A15. Et ce, en étant le smartphone le moins cher du catalogue actuel de la marque à la pomme. C’est donc un choix tout indiqué pour les personnes très attachées à l’environnement iOS, mais qui n’ont pas forcément le budget pour les autres iPhone largement plus onéreux.

