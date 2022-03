Les 3 meilleurs smartphones récents de mars 2022 sur Frandroid

Nous avons encore publié plusieurs tests de produits en février. Pour y voir plus clair, voici le top 3 des meilleurs smartphones récents de mars 2022 sur Frandroid. Y figurent Oppo, Samsung et Xiaomi.

En raison du MWC 2022 qui nous a bien mobilisés, notre podium mensuel arrive un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais ! Pour rappel, sur notre site Frandroid, nous testons un très grand nombre de smartphones au fil des semaines. De temps à autre, nous prenons le temps de faire le point sur les meilleurs appareils passés récemment entre nos mains.

Après avoir testé et noté de chouettes produits en février, voici ceux que nous retenons pour ce top 3 des meilleurs smartphones récents que nous recommandons en ce début de mois de mars 2022 sur Frandroid.

Oppo Find X5 Pro Le champion

L’Oppo Find X5 Pro est un très sérieux prétendant au titre de meilleur smartphone de l’année 2022. Son excellente qualité photo et son écran OLED 120 Hz ne sont en effet pas les seuls atouts du smartphone. Il est puissant (Snapdragon 8 Gen 1) et très agréable à utiliser grâce à la très personnalisable interface ColorOS 12.

Si en fin de journée, vous vous rendez compte que le niveau de batterie descend trop dangereusement, pas de panique : la charge très rapide fournie avec le Find X5 Pro est là pour vous sauver la mise. Dans l’ensemble, il est particulièrement difficile de prendre ce smartphone à défaut, même si on pourrait peut-être lui reprocher un zoom qui se contente d’un grossissement optique x2. Rien de grave.

Samsung Galaxy S22 Le format génial

Le Samsung Galaxy S22 propose une expérience haut de gamme dans un format compact : 146 mm de hauteur, 7,6 mm d’épaisseur et poids de 168 grammes. Si les grands smartphones ne sont pas votre tasse de thé, celui-ci saura sans doute vous séduire. Tout cela le rend vraiment agréable à l’usage sans l’empêcher d’embarquer de belles caractéristiques techniques.

Comptez en effet sur un super écran AMOLED de 120 Hz, une interface One UI 4 et une belle polyvalence en photo. Finalement, on regrettera surtout la charge un peu lente de ce modèle (charge qui n’est d’ailleurs pas fournie).

Xiaomi Redmi Note 11 L'incontournable

Il n’y avait pas trop de craintes à se faire sur cette famille de produits qui a toujours su plaire par son rapport qualité-prix excellent. Le Xiaomi Redmi Note 11 ne déçoit donc pas et s’inscrit parfaitement dans cet héritage. Malgré un prix de lancement variant entre 200 et 250 euros seulement (selon la configuration), on a ici un écran AMOLED de 90 Hz, une autonomie très rassurante aidée d’une bonne charge, de performances à la hauteur et même d’une compatibilité NFC.

On notera au passage une qualité surprenante (dans le bon sens du terme) de la photo en ultra grand-angle. Hélas, MIUI 13 connaît encore des bugs gênants et quelques petites lenteurs au démarrage d’applications.

