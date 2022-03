Les 6 meilleurs smartphones et PC que nous avons vus au MWC 2022

On peut désormais le dire : le Mobile World Congress est de retour après deux années très calmes. Malgré que l’on ait pas encore l'effervescence pré-pandémie, quelque chose s'est passé : de nombreux produits dévoilés au MWC 2022 nous ont en fait excités.

Sony n’a rien annoncé, Samsung s’est cantonné à des ordinateurs portables, mais Oppo, Honor, TCL, Realme, Xiaomi Poco et Huawei ont été présents. Toutes les études, qu’elles soient menées par IDC ou Counterpoint Research, montrent que trois des cinq marques de smartphones les plus populaires au monde – Xiaomi, Oppo et Vivo – sont chinoises, les première et deuxième places étant occupées par Samsung et Apple. On peut dire que les marques chinoises ont occupé la place au MWC.

Bref, le MWC semble rester un moyen important de rassembler beaucoup de monde en un seul endroit pour dévoiler les nouveaux produits. Et justement, nous avons pu les voir et les essayer. Si vous n’avez pas lu nos nombreux articles, voici une sélection des 6 meilleurs smartphones et PC que nous avons vus.

Cette sélection a été co-rédigée par Omar Belkaab et Ulrich Rozier

Honor Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 Pro, c’est LE smartphone qui voulait se faire remarquer plus que tous les autres au MWC. Pour la marque, il s’agissait de rouler des mécaniques et de bien faire comprendre qu’il avait l’intention de monter sérieusement en gamme maintenant qu’elle est indépendante de Huawei.

Le smartphone promet donc monts et merveilles pour en mettre plein la vue. Pêle-mêle, on peut citer l’écran OLED LTPO 3.0 qui, en plus de profiter d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 W, se targue d’utiliser une technologie permettant de ménager nos petits yeux pour les préserver d’une trop grande fatigue.

Le triple appareil photo met en avant une grande cohérence entre les trois différents capteurs qui le composent pour avoir la meilleure qualité d’images sur les différents modes de prise de vue. La vidéo n’est pas en reste avec différentes fonctionnalités dédiées aux cinéastes en herbe.

Le Snapdragon 8 Gen 1 et la charge rapide à 100 W en filaire et sans fil viennent compléter le tableau pour ce téléphone qui ne cache pas son amour de la démesure.

Realme GT 2 Pro

Le Realme GT 2 Pro a marqué les esprits en étant le smartphone Realme le plus cher jamais sorti. Il faut dire que la marque est plutôt habituée à l’entrée et milieu de gamme. Toutefois, comme nous le disons dans notre test, c’est aussi le meilleur appareil du constructeur, le plus abouti.

Il est donc intéressant de voir Realme commencer à explorer des segments de prix plus élevés pour peaufiner progressivement son image de marque. Le GT 2 Pro mise donc à fond sur ses performances, la charge rapide et la qualité de son écran.

L’avenir nous dira si la marque saura gérer l’environnement concurrentiel particulier dans ce segment de prix. Realme adopte une stratégie assez similaire à celle de Xiaomi qui cherche aussi progressivement à se forger une notoriété plus premium.

OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro a été annoncé au début du mois de janvier, mais il ne va sortir qu’à la fin du mois de mars en Europe. Au MWC, nous avons eu la chance de le prendre en main pour découvrir un smartphone qui s’annonce très agréable à utiliser. L’appareil est en effet plutôt léger et propose une finition très agréable au dos avec un effet brossé et sableux.

Le module photo peut perturber avec ces quatre larges objectifs qui rappellent un peu des plaques chauffantes, mais ce n’est pas forcément déplaisant. Beaucoup de personnes trouveront leur bonheur avec cette esthétique.

Le OnePlus 10 Pro met en avant sa grande puissance de feu et son partenariat photo avec Hasselblad promet d’apporter une riche palette de couleurs à vos photos et vidéos. Comptez aussi sur une charge rapide à 80 W. Surtout, on peut s’attendre à une sortie du smartphone avec OxygenOS 13 qui devrait être basée sur Android 12. Cette interface partage une base de code commune avec ColorOS d’Oppo, mais continue de se présenter comme une expérience utilisateur différente. On a hâte de voir ce que ça donnera.

Huawei MateStation X

Vous pourriez crier au plagiat, mais ne le faites pas. Ce MateStation X est un PC tout-en-un, il porte le design minimaliste de la série Huawei MateView. Il a un corps en alliage d’aluminium, un écran 4K+ fin, une puce AMD Ryzen puissante… et un design qui nous fait penser à l’ordinateur de bureau d’Apple, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Tous les composants et toutes les connectiques sont intégrées dans le pied, avec une configuration qui est loin d’être au rabais. Le MateStation dispose de puces AMD Ryzen 5 5600H et Ryzen 7 5800H, associées à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Comptez également sur du Wi-Fi 6, une webcam 720p, un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation du clavier et cinq haut-parleurs de graves qui ont été co-conçus avec Devialet. Il y a aussi deux ports USB Type-A, deux ports Type-C et une prise casque 3,5 mm.

L’écran représente la majorité du design attrayant du MateStation X ; il a un rapport écran-corps de 92 %, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une définition 4K+ de 3 840 x 2 560 pixels. Il est également capable de couvrir à 98 % la gamme de couleurs DCI-P3 et son pic de luminosité maximal est de 500 cd/m2, selon Huawei. De plus, il est tactile 10 points.

Samsung Galaxy Book 2 Pro

C’est fait ! Samsung revient, en France, avec sa gamme d’ordinateurs portables. On a pu approcher le plus intéressant, le Galaxy Book 2 Pro, il est fin, léger, compact… avec un écran OLED ainsi qu’une intégration profonde dans l’écosystème Samsung.

C’est un format classique à clapet. Ne cherchez pas à tourner l’écran à 360 degrés, vous le casserez, il y a aussi le Galaxy Book 2 Pro 360 qui est justement conçu pour ça. Non, le Galaxy Book 2 Pro est un format traditionnel avec un clavier chiclet, un lecteur biométrique et un large touchpad.

La version 13,3 pouces que nous avons vue est très légère : 870 grammes et seulement 1,11 centimètre d’épaisseur. C’est vraiment compact et mince, mais pourtant il fait remarquablement peu de compromis pour cette portabilité. Il a un port HDMI, Samsung a réussi à le placer malgré l’épaisseur, un slot microSD, un port USB plein format, un port casque et trois USB Type-C.

Huawei MateBook E

Le premier convertible OLED de Huawei, le MateBook E est doté d’un écran OLED de 12,6 pouces en définition 2K (2560 x 1600 pixels) sur un châssis en alliage de magnésium de 709 grammes. Il est donc léger et compact. Comme une Surface, il fonctionne avec un clavier magnétique. Vous pouvez même utiliser le M-Pencil, qui offre 4096 niveaux de pression et a une latence de seulement 2 ms.

Ce format compact avec ce système de charnière lui permet d’offrir une grande polyvalence, ce qui est pertinent si vous vous déplacez beaucoup.

Fisker Ocean

En bonus, nous voulions évoquer la Fisker Ocean. Nous l’avions déjà essayé au CES 2022, mais le MWC a été l’occasion de la revoir. C’est un coup de coeur bonus, nous voulions vous en parler : ce SUV 100 % électrique a quelques options très intéressantes.

L’écran est par défaut en orientation portrait, il fait 17,1 pouces, mais il peut se positionner automatiquement en mode paysage lorsque vous êtes à l’arrêt, pour regarder Netflix par exemple.

Vous aurez peut-être également remarqué le toit solaire qui permet de récupérer 2400 kilomètres d’autonomie par an selon l’entreprise américaine. Nous aurons l’occasion de vous en parler cette année, puisque le SUV électrique sera commercialisé en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.