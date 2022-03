Fisker Ocean : prix et date de sortie, on connaît tout du SUV électrique au toit solaire

Fisker a enfin dévoilé les prix européens et français de son SUV électrique Ocean. Quatre déclinaisons sont au programme, avec des prix oscillant entre 41 900 et 69 950 euros.

On connaissait déjà tout, ou presque, du SUV électrique Fisker Ocean. Frandroid était même monté à bord à l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) 2022. Mais c’est dans le cadre d’un autre salon, le MWC 2022 en l’occurrence, que la marque américaine a révélé les derniers détails à son sujet.

Fisker Ocean : un premier prix « abordable »

Le Fisker Ocean a droit à quatre versions, dont voici les prix, leur autonomie WLTP et leur temps d’accélération de 0 à 100 km/h :

Fisker Ocean Sport : 41 900 euros, 440 km d’autonomie, 7,4 secondes ;

Fisker Ocean Ultra : 57 900 euros, 610 km d’autonomie, 4,2 secondes ;

Fisker Ocean Extrême : 69 905 euros, 630 km d’autonomie, 3,9 secondes ;

Fisker Ocean One : 69 950 euros, 630 km d’autonomie, 3,9 secondes.

Comme vous pouvez le constater, plus les tarifs grimpent, plus l’autonomie et la puissance prennent du galon. Ces prix ne prennent d’ailleurs pas en compte le bonus écologique français, de 6000 euros jusqu’au 1er juillet 2022, puis de 5000 euros ensuite.. La version Sport chutera quoiqu’il arrive sous l’alléchante barre des 40 000 euros.

Le Fisker Ocean One aura le privilège d’être livré en premier, comme son nom l’indique : 5000 premiers modèles seront envoyés aux clients d’ici la fin de l’année, en sachant que la production débutera le 17 novembre 2022, indique le dossier de presse disponible sur le site de Fisker. Les autres versions débarqueront ensuite en 2023.

Pour se démarquer de la concurrence, Fisker a ajouté des panneaux solaires sur le toit sa voiture électrique. Une particularité technique qui lui permettrait de récupérer jusqu’à 2400 kilomètres par an, avance la marque, dans des conditions de toute évidence idéales. Un taux d’ensoleillement élevé est clairement indispensable.

Une offre de leasing à venir

Le California Mode – disponible sur toutes les déclinaisons sauf la One – est une petite fantaisie qui plaira à certains et certaines : en appuyant sur un bouton, toutes les fenêtres du véhicule s’abaissent en simultanée. Cela peut notamment servir aux chiens, pour leur permettre de prendre l’air directement depuis le coffre grâce à la petite « doggie window ».

À son lancement, le Fisker Ocean proposera les teintes de carrosserie suivantes : Great White, Night Drive, Horizon Gray, Mariana, Big Sur Blue, Silver Lining, Blue Planet. D’autres, plus pop, débarqueront en 2023 : Sun Soaked, Solar Orange, Sea Grass, Black Pearl, Marine Layer, Stealth Green, Red Planet.

Le dossier de presse évoque enfin un niveau de conduite autonome de niveau 2+, mais aussi et surtout une offre de leasing dont les tenants et les aboutissants n’ont pas encore été révélés.

