Prise en main du Huawei MateStation X : c’est bien plus qu’un clone d’iMac

Le MateStation X porte le design minimaliste de la série Huawei MateView. Il a un corps en alliage d'aluminium, un écran 4K+ fin, une puce AMD Ryzen puissante... et un design qui nous fait penser à l'ordinateur de bureau d'Apple, ce qui n'est pas une mauvaise chose.

L’activité smartphone de Huawei n’est plus ce qu’elle était, malgré de nouveaux produits intéressants (P50 Pro ou P50 Pocket) mais sa division PC n’a cessé de se renforcer au cours des dernières années. Bien qu’il ne puisse pas avoir Android avec les services Google sur ses smartphones, Huawei peut heureusement encore obtenir des licences Windows et du matériel d’Intel et d’AMD. Résultat : ses ventes de PC ont augmenté de 36 % en Europe occidentale en 2021.

Pour le Mobile World Congress 2022, le fabricant chinois nous a surpris avec le MateBook E ainsi que le MatePad Paper. Mais il y avait également un PC tout-en-un aux allures d’iMac. Nous avons été le voir.

D’impressionnantes finitions

Malgré ses apparences d’iMac, le MateStation X est facilement identifiable comme une machine Huawei et pas seulement parce que le logo est estampé au dos. L’écran de 28,8 pouces est livré avec des bordures très minces, similaires à ses moniteurs et même à ses ordinateurs portables les plus récents.

En fait, si vous avez vu l’écran MateView, vous trouverez le MateStation X étrangement familier, car le design est presque identique, à l’exception d’un support légèrement plus large.

La partie arrière est exempt de ports, dans le cadre du design épuré et minimaliste de la MateStation. Il a des ports – ils sont juste cachés sur le côté du support pour que tout reste propre et bien rangé. De plus, l’écran est relié au support par une charnière facile à ajuster. Malheureusement, cependant, cela se limite au réglage de l’inclinaison ; il ne semble pas y avoir de moyen de régler la hauteur. Comme un iMac, en quelque sorte.

L’ensemble de la machine ne pèse que 9 kg, ce qui est un peu plus lourd qu’un iMac 27 pouces, et elle est livrée avec un clavier et une souris sans fil. Avec ses lignes épurées et son extérieur en aluminium, ce MateStation X nous fait penser à l’ordinateur de bureau d’Apple, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Les deux sont des machines magnifiquement conçues.

Point surprenant avec ce PC tout-en-un, Huawei a choisi de travailler avec AMD, plutôt qu’Intel. La décision aurait été motivée par la capacité d’AMD à produire des puces de 7 nm, de sorte que la MateStation dispose de puces AMD Ryzen 5 5600H et Ryzen 7 5800H, associées à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Nous n’avons pas eu davantage de précision concernant les performances de ces machines, en particulier à propos des performances graphiques.

Le reste est classique : Wi-Fi 6, une webcam 720p, un lecteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation du clavier et cinq haut-parleurs de graves qui ont été co-conçus avec Devialet. Il y a aussi deux ports USB Type-A, deux ports Type-C et une prise casque 3,5 mm.

L’écran, la majorité du design attrayant du MateStation X

L’écran représente la majorité du design attrayant du MateStation X ; il a un rapport écran-corps de 92 %, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une définition 4K+ de 3 840 x 2 560 pixels. Il est également capable de couvrir à 98 % la gamme de couleurs DCI-P3 et son pic de luminosité maximal est de 500 cd/m2, selon Huawei.

De notre point de vue, il nous a semblé être très net et lumineux, cependant, sa luminosité maximale pourrait ne jamais être réellement nécessaire car l’écran est doté d’une technologie anti-reflet. Il s’agit de cinq couches de verre à l’échelle nanométrique qui filtrent la lumière extérieure afin qu’elle n’affecte pas l’écran et, comme le montrent nos images, il n’y a pas un seul éblouissement de l’écran à observer. C’est bluffant, même sous les spots du stand.

Comme pour de nombreux ordinateurs portables de Huawei, il s’agit également d’un écran tactile à dix points. J’avoue ne pas être trop convaincus de son utilité pour autre chose que la fermeture occasionnelle de fenêtres. Le MateStation X n’est pas un Surface Studio 2 de Microsoft, on ne peut pas mettre l’écran à plat pour une utilisation tactile optimale.

Le MateStation X sera disponible en France au prix de 2199 euros, mais nous n’avons pas encore de date exacte de disponibilité.