Prise en main du Honor Magic 4 Pro : il ne passe pas inaperçu

Le Honor Magic 4 Pro met le paquet pour se faire remarquer. En plus de ses caractéristiques de haute volée, il affiche un module photo imposant à côté duquel on ne risque pas de passer.

« Des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Voilà ce que dit une expression populaire. Or, au détour de cette prise en main du Honor Magic 4 Pro au MWC 2022, je vous propose au contraire de discuter de nos préférences personnelles.

En effet, le design assez particulier de ce smartphone est clairement fait pour être vu et remarqué. Ainsi, on ne peut éviter la question fatidique : « est-ce que c’est beau ou non ? ».

Un bloc photo très visible sur le Honor Magic 4 Pro

Notre découverte commence par ce qui attire le plus les yeux : l’énorme bloc photo circulaire au dos que Honor appelle très sobrement (non) « l’œil de la Méduse ». Cet élément permet clairement au Magic 4 Pro de se distinguer des autres. Personnellement, j’ai tout de suite ressenti l’envie de triturer ce bloc me retrouvant presque à essayer de l’enlever tel un objectif interchangeable.

Vous allez l’adorer ou le détester, mais ce bloc photo réussit sa première mission : se faire voir. Notez cependant que, même s’il est vraiment très imposant, il ne dépasse pas de manière démesurée en relief.

L’intégration est très bien soignée et, dans leur ensemble, les finitions aux petits oignons et en rondeur du Honor Magic 4 Pro améliorent considérablement la prise en main, sans faire oublier que le smartphone est tout de même bien mastoc : 163,6 x 74,7 x 9,15 mm pour 215 grammes. Dans la main, il fait quand même l’effet d’une brique. D’aucuns trouveront cela satisfaisant comme sensation, d’autres préféreront s’en passer.

Petit défaut : le Honor Magic 4 Pro semble très facile à salir avec des traces de doigts. Le dos réfléchissant de l’appareil n’aide pas à cacher les marques qui y apparaissent vite après une manipulation.

Des promesses, des promesses, des promesses

En façade, le smartphone cherche à séduire avec des bordures très fines de seulement 0,93 mm autour de la zone d’affichage. L’immersion est au rendez-vous. Notez l’intégration de la caméra avant et du capteur pour la reconnaissance faciale 3D dans un poinçon en forme de pilule dans le coin supérieur gauche.

Si le Honor Magic 4 Pro cherche autant à s’afficher, c’est parce que la marque veut montrer qu’elle est confiante avec ce produit, qu’elle est sûre de ses forces. Il faut dire que le constructeur n’a pas lésiné sur les discours parfois superfétatoires louant les qualités du smartphone.

Super puissant (Snapdragon 8 Gen 1), super polyvalent et doué en photo et vidéo (avec plusieurs options à destination des pro), super agréable à utiliser (écran OLED 120 Hz), super rapide à charger (100 W avec ou sans fil)…. Le Honor Magic 4 Pro semble augurer monts et merveilles. On espère maintenant être satisfait pendant le test complet qui ne manquera pas d’arriver quand le smartphone sera disponible.

Prix et date de sortie du Honor Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 Pro est annoncé au prix de 1099 euros (8/256 Go) pour l’Europe avec une sortie prévue dans le courant du printemps.



NB. Cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor au MWC 2022 de Barcelone.