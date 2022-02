Honor Magic 4 et Magic 4 Pro officialisés : tout schuss sur la photo et la qualité d’écran

Les Honor Magic 4 et Magic 4 Pro ont été présentés officiellement au MWC 2022 de Barcelone. Ces deux smartphones montrent clairement une envie chez le constructeur de réaliser une grosse montée en gamme.

Honor compte vous en mettre plein la vue avec des smartphones qu’il espère magiques… ou plutôt « Magic ». Voici en effet les Honor Magic 4 et Magic 4 Pro fraîchement officialisés au MWC 2022. Pour rappel, cette gamme de produits a toujours été celle où la marque a le plus innové. Il s’agit en quelque sorte d’une vitrine technologique.

Or, c’est par ce tremplin que Honor semble vouloir construire son image depuis que la marque est indépendante de Huawei. Le PDG du groupe, George Zhao, parle même de « nouvelle définition de l’excellence ». Rien que ça.

Design raffiné et écran soigné

Concentrons nous d’abord sur le modèle le plus sophistiqué, le Honor Magic 4 Pro. Il se distingue par son design qui se veut raffiné avec un écran très courbé sur les quatre côtés. Les contours ont ainsi été fortement amincis (0,93 mm) pour mieux plonger l’utilisateur dans les contenus visionnés. Au dos, le module photo circulaire et imposant attire forcément l’œil.

Comptez sur un écran OLED de 6,81 pouces avec une définition de 1312 x 2848 pixels. La dalle a un taux de rafraîchissement adaptatif (1 à 120 Hz) apporté par la technologie LTPO 3.0. C’est grâce à cela d’ailleurs que ce Magic 4 Pro a aussi « une modulation de largeur d’impulsion (MLI) de 1920 Hz, la plus élevée jamais atteinte avec un écran LTPO ».

Cette technique modifie la manière dont l’écran se rafraîchit afin d’apporter un confort visuel optimisé et moins fatiguer les yeux. Honor promet par ailleurs une luminosité allant jusqu’à 1000 cd/m².

Le smartphone profite aussi du Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 ou 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 ou 512 Go. À cela s’ajoute un système « Honor Turbo X » fait maison qui se targue de booster les performances de la puce en jeu tout en contrôlant la chaleur et le vieillissement du matériel.

Vous pouvez aussi profiter de la connectivité 5G.

Grosses promesses sur la photo et la vidéo

Honor communique beaucoup sur la partie photo du Magic 4 Pro avec la configuration qui suit :

Grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) ;

Ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2), 122 degrés ;

Téléobjectif périscopique de 64 Mpx, zoom optique x3,5, zoom numérique x100 (f/3,5).

À cela s’ajoute un capteur dToF pour la profondeur et un capteur « flicker » pour que les éclairages industriels ne posent pas de problème de clignotements sur vos images. La marque parle d’un traitement « computationnel à ultra-fusion ». Un jargon compliqué qui veut surtout dire que les différentes caméras travaillent de concert pour assurer la meilleure qualité d’image sur l’ensemble de la plage focale.

La vidéo est à l’honneur aussi avec la promesse d’une qualité cinématographique puisqu’on peut filmer au format Log qui permet aux utilisateurs d’étalonner avec beaucoup de liberté leurs enregistrements en post-production. Ils pourront le faire même directement sur le smartphone grâce à quelques options pensées pour. En outre, la série Magic 4 est d’ailleurs « la première à atteindre la fréquence d’enregistrement vidéo de 60 fps 10-bit Log 4K ».

Notez aussi la possibilité de prendre une photo pendant que vous filmez. Et Honor insiste que le cliché ainsi réalisé aura droit à un réel traitement comme une vraie photo, ce ne sera pas une simple capture d’écran.

Honor Magic 4 Pro // Source : Honor Honor Magic 4 Pro // Source : Honor

En façade, la caméra pour les selfies est accompagnée d’un capteur dédié à la reconnaissance faciale 3D.

La batterie a une capacité de 4600 mAh profitant d’une charge rapide à 100 W en filaire, ainsi qu’en sans fil. Enfin, précisons que le Magic 4 Pro tourne sous Android 12 nativement avec l’interface Magic UI 6.

Les différences entre les Honor Magic 4 et Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 classique présente quelques différences notables avec la version Pro. Son design notamment est un tantinet moins sophistiqué avec des bordures plus larges autour de l’écran (1,09 mm). Le poinçon pour la caméra frontale est également différent : la pilule dans le coin gauche laisse place à une bulle centrée. On perd la reconnaissance faciale 3D au passage.

Il compose aussi avec une charge moins rapide de 66 W. Sa configuration photo est différente également avec un téléobjectif de 8 mégapixels proposant un grossissement optique x5, mais le zoom numérique s’arrête à x50.

Enfin, il n’est certifié qu’IP54, sacrifiant ainsi l’IP68 qui garantit une étanchéité à l’eau.

Prix et date de sortie des Honor Magic 4 et Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 sera disponible à partir de 899 euros en configuration 8 + 256 Go, contre 1099 euros pour le Honor Magic 4 Pro (configuration similaire). À l’heure d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas leur date de sortie en France. Nous mettrons à jour ce papier dès que nous pourrons le compléter avec ces informations.

NB. Cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor au MWC 2022 de Barcelone.

