Nous avons vu le Samsung Galaxy Book 2 Pro : Apple a un nouveau concurrent très solide

C'est fait ! Samsung revient, en France, avec sa gamme d'ordinateurs portables. On a pu approcher le plus intéressant, le Galaxy Book 2 Pro, il est fin, léger, compact... avec un écran OLED ainsi qu'une intégration profonde dans l'écosystème Samsung.

Le titre est facile, mais il est vrai. Aujourd’hui, on prend souvent le raccourci qu’Apple survole le secteur des laptops depuis qu’ils ont sorti les puces Apple M1. C’est vrai que les MacBook Air et Pro sont des machines incroyables, puissantes, avec une excellente autonomie. Mais dans le monde du PC, les machines ont évolué dans le bon sens ces derniers mois. Justement, le Samsung Galaxy Book 2 Pro en est certainement le meilleur exemple.

Premièrement, sachez que ce laptop sortira bien en France le 1er avril 2022. Nous avons donc plein de raisons de nous y intéresser au MWC 2022.

Deux tailles de diagonale

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro existe en deux formats, 13,3 et 15,6 pouces. Ce sont les tailles typiques sur ce type de produits, comme ce que l’on trouve chez Dell, Lenovo, HP, Honor, Huawei et ainsi de suite. C’est un ultrabook, comprenez par là, un PC portable léger, compact et que l’on suppose avec une bonne autonomie.

C’est un format classique à clapet. Ne cherchez pas à tourner l’écran à 360 degrés, vous le casserez, il y a aussi le Galaxy Book 2 Pro 360 qui est justement conçu pour ça. Non, le Galaxy Book 2 Pro est un format traditionnel avec un clavier chiclet, un lecteur biométrique et un large touchpad.

La version 13,3 pouces que nous avons vue est très légère : 870 grammes et seulement 1,11 centimètre d’épaisseur. C’est vraiment compact et mince, mais pourtant il fait remarquablement peu de compromis pour cette portabilité. Il a un port HDMI, Samsung a réussi à le placer malgré l’épaisseur, un slot microSD, un port USB plein format, un port casque et trois USB Type-C.

Du côté de la puissance, il est équipé de la 12e génération d’Intel Core du i5 au i7 avec l’iGPU Iris Xe. Cette puce Intel permet à la machine d’atteindre une bonne autonomie, Samsung annonce 21 heures en vidéo. En pratique, on doit donc espérer dépasser largement les 12 heures en usage mixte.

Un écran AMOLED qui donne envie

L’écran AMOLED est en définition Full HD, même si les écrans OLED sont de plus en plus communs sur les PC portables, c’est agréable de le retrouver sur de nouvelles machines. La définition est un peu juste, on peut s’attendre à du 2K sur ce type de machine, mais Samsung annonce une couverture à 120 % du DCI-P3 ainsi qu’un pic de luminosité très haut. C’est en tout cas ce que nous avons pu observer sur les modèles en exposition.

Au-dessus de l’écran se trouve une webcam en définition Full HD, ce qui est également remarquable sur les laptops.

L’écosystème Samsung pour faire la différence

L’avantage d’un laptop Samsung est également l’intégration dans l’écosystème coréen. Si vous avez des Galaxy Buds 2, par exemple, ils pourront être détectés automatiquement, comme des AirPods avec un MacBook.

On peut également partager les applications, SMS, notifications… de son smartphone Samsung avec le programme Phone Hub. C’est très pratique, car les applications peuvent être contrôlées à distance, dont l’appareil photo.

On retrouve donc le Play Store, par exemple, sur Windows 11. C’est assez ironique quand on sait que Windows 11 peut désormais faire tourner des applications Android.

Ce que nous avons apprécié ici est de retrouver ce qui fait le charme et l’attrait de l’écosystème Apple. Les produits sont connectés ensemble, cela facilite grandement la vie des utilisateurs au quotidien. Smart Share, par exemple, est l’équivalent de AirDrop. Le partage de fichiers est donc simplifié entre les appareils. On peut aussi ouvrir ses photos avec l’application Photos de Samsung, même sur Windows 11, avec les options similaires à celles du smartphone.

On comprend bien que Samsung cherche à séduire ses millions d’utilisateurs de Samsung Galaxy S avec cette nouvelle gamme de Galaxy Book.

Tarifs et disponibilité en France

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro ne sera pas disponible dans tous les versions et coloris en France. C’est dommage, mais on est déjà chanceux de pouvoir l’acheter avec un clavier AZERTY. En effet, le fabricant coréen avait arrêté de vendre des laptops depuis quelques années en France.

La version de base est vendue 1299 euros en version 13,3 pouces avec un Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Pour la plus grosse version (Core i7, 16 Go et 512 Go), il faudra débourser 1499 euros. Ce n’est pas donné, mais Samsung se positionne plutôt face à Dell et Apple, que Honor ou Asus. Vous trouverez donc moins cher avec la même fiche technique, mais pas forcément les mêmes finitions et l’écosystème aussi complet.

Pour la version 15,6 pouces, il faut compter 100 euros de plus sur chaque modèle. Seul le coloris foncé sera commercialisé en France. Les précommandes débutent le 18 mars, Samsung offre un écran externe 27 pouces pour toute précommande. Ce qui fait baisser foncièrement le tarif de la machine. Quant à la disponibilité, on le répète, elle est prévue le 1er avril 2022.