OnePlus 10 Pro : une idée encore plus précise du smartphone avec cette flopée de visuels

Le design du OnePlus 10 Pro se montre dans un nombre croissant d'images sur le web alors que la marque a entamé le teasing du smartphone au CES 2022.

Pendant le CES 2022, une première image officielle du OnePlus 10 Pro a été dévoilée par la marque. Cependant, c’est loin d’être la seule à avoir fait surface. Pléthore d’autres visuels ont en effet été partagés.

OnePlus ne s’est en effet pas contenté d’une seule image du OnePlus 10 Pro. Le futur smartphone se montre aussi dans quatre autre rendus promotionnels diffusés par le constructeur.

Ces images mettent bien en évidence le module photo arrière estampillé du logo de Hasselblad, le spécialiste du secteur qui s’est associé à OnePlus depuis 2021.

Les fans ont même droit à une vidéo de teaser de ce OnePlus 10 Pro.

Meet the two stunning color variants of the #OnePlus10Pro – Volcanic Black and Emerald Forest. Which is your favorite?

— OnePlus (@oneplus) January 4, 2022