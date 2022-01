Realme GT 2 et GT 2 Pro officialisés : tout savoir des nouveaux porte-étendards

Realme a levé le voile sur deux nouveaux smartphones aux solides fiches techniques : les Realme GT 2 et Realme GT 2 Pro. On vous les présente en détail.

Voilà déjà plusieurs semaines que les Realme GT 2 et Realme GT 2 Pro faisaient l’objet de nombreuses rumeurs et autres fuites. Le nouveau duo de choc du constructeur chinois est désormais officiel, avec des caractéristiques très intéressantes sur le papier, pour des prix qui les placent dans le haut du milieu de gamme et le bas du haut de gamme.

Realme GT 2, un format plus compact

Débutons avec le Realme GT 2, qui constituera la porte d’entrée de cette nouvelle offre. Les amateurs de grand écran apprécieront sa diagonale de 6,62 pouces, lorsque les amateurs de jeux vidéo seront comblés grâce aux performances du Qualcomm Snapdragon 888 et à l’expérience sonore apportée par des haut-parleurs stéréo.

Pour le reste des caractéristiques, en voici la liste (via XDA Developers) :

Dimensions : 162,9 x 75,8 x 8.6 mm

Poids : 199 grammes

Écran : 6,62 pouces, OLED, FHD+ (2400 x 1080 pixels), 120 Hz

Corning Gorilla Glass 5

Haut-parleurs stéréo

Interface : Realme UI 3.0 sous Android 12

Caméras : capteur principal de 50 mégapixels ultra grand-angle de 8 mégapixels objectif macro de 2 mégapixels capteur selfie de 16 mégapixels

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

Batterie : 5000 mAh

Charge : 66 W

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Notons la présence d’une charge rapide de 66 W, qui permettra de récupérer un bon nombre de pourcentages en un temps réduit. Du côté des photos, le capteur de 50 mégapixels est un Sony IMX766, celui-là même qui équipe le Xiaomi 12 et l’Oppo Find X3 Pro.

Des prix abordables

Realme étant une filiale d’Oppo, il n’y a rien de surprenant à ce qu’elle emprunte certains éléments techniques déjà croisés sur des téléphones phares de la maison-mère. Ce serait d’ailleurs le cas sur la version Pro…

Les prix en euros du Realme GT 2 sont basés sur les tarifs chinois, et ne prennent donc pas en compte les diverses taxes françaises.

8 GB + 128 GB : 2699 yuans (376 euros) ;

8 GB + 256 GB : 2899 yuans (404 euros) ;

12 GB + 256 GB : 3199 yuans (446 euros).

Un Realme GT 2 Pro solide sur les appuis

Quelques petites différences subsistent sur le Realme GT 2 Pro, qui est à la fois plus grand mais moins lourd, car plus fin. Son écran de 6,7 pouces profite aussi d’une meilleure définition – du QHD+ – et d’un taux de 120 Hz cette fois-ci adaptatif. Notons aussi la présence d’une meilleure protection contre les rayures et les chocs avec le Gorilla Glass Victus.

Voici sa fiche technique :

Dimensions : 163 x 74,7 x 8.18 mm

Poids : 189 grammes

Écran : 6,7 pouces, OLED, QHD+ (3216 x 1440 pixels), 120 Hz adaptatif

Corning Gorilla Glass Victus

Haut-parleurs stéréo

Interface : Realme UI 3.0 sous Android 12

Caméras : capteur principal de 50 mégapixels ultra grand-angle de 50 mégapixels (150 degrés) micro-objectif pour le mode microscopique capteur selfie de 32 mégapixels

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Batterie : 5000 mAh

Charge : 65 W

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

Comme vous l’aurez remarqué, la partie performances monte d’un cran avec le SoC dernier cri de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Du côté de la photo, l’ultra grand-angle prend du galon avec un capteur de 50 mégapixels, mais aussi et surtout un énorme champ de vision de 150 degrés. Attention aux trop grosses déformations tout de même.

Cerise sur le gâteau : son troisième capteur, une microlentille, consistera à gérer un mode microscopique x40, vraisemblablement similaire à celui de l’Oppo Find X3 Pro, qui nous avait grandement impressionnés lors de nos essais. Bref, Realme a décidé de mettre le paquet sur sa version la plus aboutie. Notons aussi le meilleur capteur selfie de 32 mégapixels.

Realme GT 2 Pro : prix

8 GB + 128 GB : 3899 yuans (543 euros) ;

8 GB + 256 GB : 4199 yuans (585 euros) ;

12 GB + 256 GB : 4299 yuans (599 euros) ;

12 GB + 512 GB : 4799 yuans (669 euros).

Realme France nous a confirmé que les Realme GT 2 feront bientôt leur début en Europe.

