Realme GT 2 Pro : son bloc photo protubérant cache un ultra grand-angle de folie

Le Realme GT 2 Pro embarquera un appareil photo ultra grand-angle de 150 degrés, ainsi que le premier mode Fisheye sur un smartphone.

Realme commence à distiller des informations sur son premier smartphone premium, le Realme GT 2 Pro. La marque chinoise nous apprend ainsi que son bloc photo plutôt protubérant abriterait le premier module photo ultra grand-angle de 150 degrés.

En règle générale, un ultra grand-angle a tendance à tourner autour des 114 ou 120 degrés. Le plus grand jusqu’ici atteignant les 128 degrés, c’est donc une « hausse de 20 % » avance Realme.

Si cela promet un festival de gros nez en photo, c’est aussi une des premières fois depuis longtemps qu’une marque semble miser sur ce capteur secondaire, souvent délaissé au profit des téléobjectifs, du moins sur le haut de gamme.

Le premier mode fisheye sur un smartphone

Voici le genre de cliché que Realme promet avec ce capteur.

Ce capteur ultra grand-angle de 150° permet également à Realme d’annoncer le premier mode Fisheye sur un smartphone. Jugez plutôt.

On imagine déjà les clichés qu’on pourra tirer de ce mode. Une bonne manière de ses démarquer pour Realme, avant que son idée ne soit récupérée par la concurrence…

Écologie et connectivité sont aussi au menu

Realme veut accompagner la sortie de son premier flagship comme il se doit. La marque insiste donc sur chaque petit élément qu’elle juge intéressant. Elle met ainsi en avant les matériaux utilisés dans sa coque arrière. La firme avance qu’il s’agit d’un « matériau biopolymère qui sert d’alternative écologique aux matières premières fossiles qui contribuent au réchauffement climatique de la planète ».

Sur la connectivité, Realme promet aussi une amélioration avec 12 antennes enveloppantes, un signal Wi-Fi plus stable d’environ 20 % grâce à une antenne Wi-Fi symétrique et même une puce NFC plus performante. Celle-ci verrait sa zone de détection augmenter de 500 % et sa distance détection de 20 %. « Toute la partie supérieure du GT 2 Pro capte les signaux NFC dans les deux sens, facilitant ainsi l’utilisation du NFC pour les paiements sans contact, l’appairage Bluetooth ou d’autres usages divers », écrit ainsi Realme.

