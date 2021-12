Le Realme GT 2 Pro sera un des premiers smartphones commercialisé avec le Snapdragon 8 Gen 1

C'est officiel : le premier flagship premium de Realme, le GT 2 Pro, sera l'un des tout premiers smartphones propulsés par le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1. Ce dernier vient d'être présenté par Qualcomm.

Le Realme GT 2 Pro, qui s’est déjà montré en images, succédera au Realme GT. Il sera apparemment bientôt présenté officiellement par la marque, qui a déjà confirmé un certain nombre d’informations, dont le nom officiel Or, il pourrait bien être lancé à peine quelques semaines plus tard, donc probablement en début d’année 2022.

Realme confirme le Snapdragon 8 Gen 1 pour son nouveau smartphone haut de gamme

En attendant la sortie, Realme nous a mis l’eau à la bouche en dévoilant officiellement le SoC embarqué dans son prochain smartphone premium : le Snapdragon 8 Gen 1 tout récemment officialisé. L’entreprise a pu faire son annonce peu de temps après la présentation officielle de la nouvelle puce par Qualcomm lors de son événement annuel, le Snapdragon Tech Summit, qui s’est tenu à Hawaï.

Qu’en est-il de ce fameux Snapdragon 8 Gen 1 et que promet-il ? La puce jouira une gravure 4 nm 4LPX. Elle utilisera un cœur performance Cortex-X2 cadencé à 3 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,50 GHz et quatre cœurs axés sur l’efficacité Cortex-A510 à 1,79 GHz. En résumé, il faut surtout s’attendre, entre autres choses, à un SoC boosté par de l’IA pour des performances encore plus poussées et une meilleure efficacité énergétique.

Par ailleurs, le prochain smartphone de Realme ne sera pas le seul à embarquer ce nouveau SoC premium : le Xiaomi 12 en profitera également et le futur Oppo Find X4 Pro aussi.

Un smartphone qui s’annonce prometteur

Les précédents leaks concernant le Realme GT 2 Pro suggéraient que l’appareil profiterait d’un vaste écran AMOLED FHD+ de 6,8 pouces, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sa batterie de 5000 mAh serait compatible avec la recharge ultra rapide 125 W, et les utilisateurs pourraient choisir un stockage allant jusqu’à 256 Go.

Le Realme GT 2 Pro sera-t-il un bon photophone ? Il intégrerait en tout cas, d’après les rumeurs, un appareil photo principal de 50 Mpx, appuyé par un téléobjectif de 8 Mpx et un capteur avant de 32 Mpx pour les selfies. Concernant l’interface, il y a fort à parier que le flagship tournera avec Realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Reste à attendre la présentation officielle du smartphone ultra premium en bonne et due forme par le fabricant chinois pour confirmer tout cela.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.