Realme bientôt dans la cour des grands : son premier smartphone premium fuite, ça promet du lourd

Selon une fuite signée OnLeaks via 91 Mobiles, Realme s’apprêterait à prendre d’assaut le segment haut de gamme avec le Realme GT Pro 2. Des premières photos et plusieurs informations techniques ont été mises en ligne.

Realme ajuste sa stratégie. Jusque-là, la marque cousine d’Oppo et OnePlus se contentait d’occuper les segments des smartphones du milieu de gamme et de l’entrée de gamme. L’idée étant de commercialiser des produits au rapport qualité/performances/prix suffisamment attractif pour mettre des bâtons dans les roues à Xiaomi.

À l’orée du millésime 2022, la marque nourrit des ambitions plus grandes et souhaiterait probablement s’immiscer dans la cour des grands, celle des téléphones haut de gamme. Cette information nous vient tout droit du leaker OnLeaks — en collaboration avec 91 Mobiles –, réputé pour sa fiabilité.

Un dos inspiré des Pixel 6 et Find X3 Pro

Pour ce faire, le groupe compterait sur son Realme GT Pro 2, que l’on pourrait officiellement découvrir dans le courant du premier trimestre 2022. Cet appareil souhaiterait offrir une expérience premium en termes de performances, design et photo. Les premiers visuels nous donnent d’ailleurs une première idée de ses futures lignes esthétiques.

Le Realme GT Pro 2 opterait ainsi pour une façade arrière originale, à mi-chemin entre un Pixel 6 et un Find X3 Pro. D’un côté, son bloc photo tout en longueur fait penser au téléphone de Google. De l’autre, son intégration « lisse » atténue la protubérance du module photo, un peu à la manière du produit d’Oppo.

Ce bloc accueillerait quant à lui un trio de caméras : grand-angle de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 50 mégapixels également et un téléobjectif de 8 mégapixels dont le niveau de grossissement n’a pas encore filtré. À l’avant, un capteur selfie de 32 mégapixels pourrait être de la partie.

Un écran aussi grand que le Galaxy S21 Ultra

Le Realme GT Pro 2 ne ferait pas dans la demi-mesure, puisque son écran pourrait profiter d’une diagonale de 6,8 pouces, soit la même taille qu’un Samsung Galaxy S21 Ultra. Sa dalle profiterait d’une technologie d’affichage OLED, en définition WQHD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Du classique sur du haut de gamme.

Du côté des performances, Realme s’appuierait sur la prochaine génération de puce Qualcomm — dont le nom devrait changer — qui pourrait s’appeler Snapdragon 8 Gen 1, le tout associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La partie logicielle serait assurée par Android 12 et Realme 3.0.

Un prix sous les 1000 euros ?

Enfin, l’autonomie du téléphone serait assurée par une batterie de 5000 W… qui pourrait être chargée par un bloc de 125 W, si l’on en croit les rumeurs. Une puissance encore plus élevée que le chargeur 120 W du Xiaomi 11T Pro, très impressionnant au moment de passer sur notre banc d’essai.

Le Realme GT Pro 2 pourrait être lancé au prix de 799 dollars, soit environ 700 euros HT. On ne sait pas si la marque comptera le mettre sur le marché français : nous n’en resterons pas moins attentifs au moment de sa présentation officielle.

