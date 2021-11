Realme Pad officialisée : cette tablette modeste veut plaire à toute la famille

Realme élargit sa gamme de produits. Ce lundi, le fabricant chinois a dévoilé une tablette tactile d’entrée de gamme. Et la Realme Pad s’annonce déjà comme modèle abordable plutôt solide, avec un positionnement familial, et une fiche technique tout ce qu’il y a de plus classique.

Deux nouveaux produits Realme débarqueront sur le marché en ce mois de novembre. Quelques semaines après la présentation du Realme GT Neo 2, la marque chinoise annonce sa toute première tablette, la Realme Pad.

Lors de sa présentation ce lundi, Realme n’a pas hésité à la comparer directement avec l’iPad d’Apple, notamment en raison de son épaisseur plus fine (6,9 mm contre 7,5 mm pour la tablette de la marque à la pomme). La Realme Pad viendra aussi se mesurer aux autres championnes du milieu de gamme comme la Xiaomi Pad 5.

Une entrée de gamme musclée

Même si on se doute que Realme tentera de casser les prix, à l’instar de ce que la marque pratique sur le marché des smartphones, on peut signaler que sa tablette semble aussi librement s’inspirer d’Apple. À commencer par son corps métallique ou encore son bouton de verrouillage situé en haut à droite, qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPad mini 6.

La comparaison s’arrête là, car a priori, les deux produits ne boxeront pas dans la même catégorie. La Realme Pad proposera un écran 10,4 pouces, doté d’une définition de 2000 x 1200 pixels en LCD. Un mode multifenêtre permet de profiter de deux applications en même temps, ce qui est aussi possible sur l’iPad avec une 3e en surimpression.

Ajoutons la présence bienvenue de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, un ajout intéressant pour une tablette avec un positionnement plutôt basique et familial.

Côté puissance, c’est le Mediatek Helio G80 qui se charge de faire tourner la bête. Trois configurations sont proposées : 3 Go de RAM + 32 Go de stockage, 4 Go de RAM + 64 Go de stockage et 6 Go de RAM + 128 Go de stockage.

Google Kids Space et un mode lecture

À l’arrière, on trouve un capteur de 16 mégapixels, tandis que la caméra ultra grand-angle à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo propose 8 mégapixels.

Afin d’éviter la fatigue oculaire, la Realme Pad offre quatre modes de luminosité, dont un mode lecture façon liseuse. Toujours sur le plan logiciel, la tablette intègre Google Kids Space, qui devrait faciliter l’utilisation dans le cadre familial.

L’appareil propose une batterie de 7100 mAh pour une autonomie de 12h de visionnage sur YouTube selon Realme. En cas de panne de batterie, la charge 18W risque d’être un peu lente. Le reverse charging est néanmoins de la partie.

Pour connaître la disponibilité et le tarif, il faudra encore attendre. Realme promet que les prix seront révélés dans les jours à venir. La tablette devrait apparaître par chez nous dans le courant de la semaine du Black Friday.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, tests, dossiers, bons plans et regarder nos dernières vidéos YouTube.