Realme GT Neo 2 officialisé : prêt à appuyer sur la pédale pour booster le milieu de gamme

Une charge 65W, un mode 120 Hz adaptatif, un système de refroidissement poussé... Le Realme GT Neo 2 veut faire du bruit.

Après une sortie en Chine couronnée de succès (Realme revendique un million de ventes), le Realme GT Neo 2 s’apprête à être lancé en France et en Europe. Le but avec ce smartphone milieu de gamme est clair : chasser sur les terres des smartphones premium en proposant un maximum de qualités qui leur sont traditionnellement associées, tout en tentant de limiter les concessions.

Cette approche « flagship killer » passe d’abord par un design plutôt léché, mais aussi un peu plus sobre que ce qu’on a connu récemment chez le constructeur chinois. On retrouve ainsi le slogan « Dare to leap » sur la face arrière, mais écrit plus petit que sur celle des Realme 8 et Realme 8 Pro.

Revêtement mat et antitrace de doigt

Notons aussi la présence des barres noires façon voitures de course, qui n’est pas sans rappeler le Realme GT. Précisons par ailleurs que le slogan n’est présent que sur le coloris vert, les deux autres coloris, noir et bleu, adoptant un look plus sobre. Les trois coloris proposent un revêtement mat et antitrace de doigts.

Toujours sur le design, le Realme GT Neo 2 affiche une épaisseur de 8,6 mm, ce qui est plutôt épais, mais qui reste fin lorsqu’on prend en compte sa batterie de 5000 mAh. Il propose aussi un écran plat, couplé à une courbure sur la face arrière de 52 degrés.

Un écran plein de promesses

L’écran du Realme GT Neo 2 est le plus grand jamais affiché chez Realme. Il s’agit d’un full HD+ de 6,62 pouces. Plus précisément, il propose une dalle OLED E4 fabriqué par Samsung. Il offre un ratio corps-écran de 92,6 % et Realme promet une luminosité de 1300 cd/m². L’appareil propose aussi un rafraichissement dynamique qui peut varier entre 120 Hz, 60 Hz et 30 Hz en fonction des usages. Le taux d’échantillonnage, qui est utile en jeu, s’élève à 600 Hz.

La firme de Shenzhen promet aussi de belles performances côté couleurs, puisque la dalle devrait afficher 100 % du spectre DCI-P3. Elle est aussi compatible HDR 10+.

Pour le reste de la fiche technique, Realme propose un Soc Snapdragon 870 5G de chez Qualcomm. Deux configurations seront proposées, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Ajoutons la présence de la technologie Dynamic RAM Expansion qui permet d’aller chercher jusqu’à 7 Go de RAM virtuelle supplémentaire dans le stockage, pour monter donc jusqu’à 19 Go de RAM.

Un nouveau système de refroidissement

Pour refroidir tout cela, Realme insiste sur la présence d’un système de refroidissement qui s’annonce plutôt avancé. Il combine une structure en acier inoxydable et une pâte thermique comportant de la poudre de diamant, censée accroitre la conduction thermique, et donc le refroidissement. Attendons les tests pour voir s’il s’agit de poudre de Perlimpinpin ou d’un vrai atout. Selon Realme, cela permet d’avoir une dissipation de chaleur plus stable et donc de diminuer les baisses de framerate en jeu.

Pour le moment, Realme n’insiste pas beaucoup sur la partie photo. On sait seulement que le Realme GT Neo 2 comportera un capteur principal de 64 mégapixels. Il devrait être accompagné d’un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur 2 mégapixels.

Dernier point, mais non des moindres, le GT Neo 2 profite d’une charge rapide SuperDart 65W. Realme annonce une charge de 0 à 100 % en 35 minutes.

Les prix et la date de sortie seront révélés le 15 novembre 2021.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, tests, dossiers, bons plans et regarder nos dernières vidéos YouTube.