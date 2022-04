Le Realme GT Neo 2 passe de flagship killer à véritable aubaine avec ce code promo

Le Realme GT Neo 2 est un smartphone qui embarque des spécifications assez intéressantes sur le papier pour son prix : un écran AMOLED à 120 Hz, une charge rapide 65 W ou encore la puissance du Snapdragon 870. Mais toutes ces capacités deviennent d'un coup extrêmement enviable lorsque l'on peut s'en saisir pour une fraction du prix. Et c'est justement le cas aujourd'hui sur le site Rakuten qui propose désormais ce smartphone au prix de 269 euros via un code promo contre 469 euros à son lancement.

Pour le prix, il va être difficile de trouver mieux ailleurs. Le Realme GT Neo 2 est un nouveau modèle de la marque chinoise qui misait déjà sur son rapport qualité-prix pour séduire les consommateurs. Avec sa charge ultra rapide, son écran fluide et son processeur haut de gamme, la formule du Realme GT Neo 2 avait déjà de quoi plaire. Mais c’est encore plus le cas une fois passé sous la barre des 300 euros avec une nouvelle promotion le faisant tomber à 289 euros grâce à cette offre.

Ce qui rend le Realme GT Neo 2 si attrayant

Un écran AMOLED à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 870 haut de gamme

Une charge 65 W ultra rapide : 100 % en seulement 36 minutes

Au lieu de 469 euros lors de son lancement, le Realme GT Neo 2 en version 8 +128 Go Bleu Neo est aujourd’hui disponible à seulement 289 euros en utilisant le code promo RAKUTEN20 avant de procéder au paiement.

Une fiche technique plus que solide pour le prix demandé

Le Realme GT Neo 2 est avec d’autres smartphones Xiaomi l’un des meilleurs rapports qualité-prix actuels. Si l’on revient juste quelques années en arrière, il ne fallait pas compter avoir un smartphone de haute volée sous la barre des 300 euros (et encore). Mais c’est maintenant dans cette tranche de prix que survienne les meilleures opportunités pour des personnes qui cherchent juste à s’équiper à bas coût. Ce smartphone possède de réelles capacités pour offrir une expérience plus que confortable à presque n’importe quel utilisateur de smartphone.

Il est équipé d’un SoC Snapdragon 870, une puce pourra gérer aisément toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit sur de la navigation ou bien du jeu. Vient ensuite son écran AMOLED 120 Hz Full HD+ de 6,62 pouces, lumineux et avec une large pluralité des couleurs pour une reproduction efficace des images. Enfin, avec une batterie de 5000 mAh et une recharge à 65 W qui vous fera remonter directement à 100 % en à peine 36 minutes, vous ne devriez pas avoir à vous soucier de l’autonomie. Du moins pas assez longtemps pour que cela devienne un problème. Cette vitesse de recharge est encore très rapide, même pour des flagships qui ne disposent pas encore tous d’une telle vitesse à l’heure actuelle.

Quelques concessions raisonnables qui ne terniront pas l’expérience

Ce Realme GT Neo 2 ne fait pas énormément de sacrifices pour rester compétitif. Il se passe notamment de la certification IP contre l’eau et la poussière, ce qui vous fera réfléchir à deux fois avant de renverser quoique ce soit dessus, mais ce n’est pas un gros handicap en soi. Pour la photo, il s’équipe d’un capteur photo principal de 64 Mpx, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et d’un capteur macro de 2 Mpx. Ceux-ci n’offrent pas une très bonne polyvalence, surtout le capteur macro qui n’offre pas réellement de résultat exploitable, mais le capteur principal arrive tout de même à réaliser des clichés tout à fait satisfaisants. La recharge sans fil n’est pas non plus de la partie sur ce smartphone, mais la vitesse de la charge filaire devrait compenser ce manque assez rapidement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Neo 2.

