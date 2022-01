Les 2 meilleurs smartphones récents de janvier 2022 sur Frandroid

En décembre 2021, nous avons encore testé beaucoup de produits. Faisons un point sur les meilleurs smartphones récents sur Frandroid que nous pouvons recommander en janvier 2022. Ce mois-ci, la sélection est plus maigre, seuls deux appareils, signés Realme et Sony, y figurent.

Nous sommes encore au tout début de l’année 2022. Pour bien démarrer, nous vous proposons de poursuivre notre bilan mensuel présentant les smartphones qui nous ont le plus tapé dans l’œil dernièrement.

Ainsi, en décembre 2021, nous avons encore testé plusieurs produits, mais seule une poignée d’entre eux méritent vraiment d’être recommandés. C’est pourquoi, en lieu et place d’un top 3, nous vous proposons un top 2 cette fois-ci. Voici donc les deux meilleurs smartphones récents testés sur Frandroid et que nous pouvons recommander en ce mois de janvier 2022.

Realme GT Neo 2 Le bon équilibre

Le Realme GT Neo 2 est un smartphone complet et très satisfaisant pour le prix auquel il est vendu. Sans afficher un prix ultra bas, il réussit à proposer une expérience sans gros défaut à un prix raisonnable à la frontière entre le milieu de gamme et le début du haut de gamme. L’appareil mise essentiellement sur ses grosses performances, sa charge très rapide, son design soigné et confortable, son écran AMOLED à 120 Hz et son interface bien chouette.

Il faudra composer en contrepartie avec une partie photo pas aussi polyvalente qu’on aurait pu l’espérer et une absence de certification IP pour la résistance à l’eau. Pensez aussi à calibrer légèrement l’écran pour une expérience visuelle optimale.

Sony Xperia 5 III Le format sympa

Excellentes performances, photos de qualité, écran 120 Hz soigné, format agréable en main… Le Sony Xperia 5 III a plusieurs qualités intéressantes. C’est donc un bon smartphone que l’on prend plaisir à utiliser au quotidien. Et finalement, on regrettera surtout le prix officiel un peu trop élevé, car c’est vraiment là que le bât blesse. À 150 ou 200 euros de moins, le téléphone aurait été beaucoup plus attractif.

Pour profiter de ce smartphone et de ses jolis atouts, il faut aussi en connaître quelques défauts comme la charge lente ou les applications PRO pour la photo et la vidéo qui manquent de clarté.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.