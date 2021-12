Les 3 meilleurs smartphones récents de décembre 2021 sur Frandroid

Voici le top 3 des smartphones testés récemment sur Frandroid. En ce mois de décembre 2021, on s'intéresse donc aux produits passés récemment entre nos mains pendant novembre et qui ont su se démarquer. Xiaomi, Realme et Honor sont au rendez-vous.

Au cas où vous vous poseriez la question, nous avons un guide d’achat vous aidant à trouver le meilleur smartphone à acheter. Dans le même temps, nous aimons aussi faire un bilan mensuel des produits récemment testés sur Frandroid pour rester à la page et voir ce qu’il y a pu y avoir d’enthousiasmant dernièrement.

La fin de l’année n’est plus très loin, mais il y avait encore le temps de dresser un dernier top 3 des meilleurs smartphones récents sur Frandroid. Il s’agit d’appareils testés durant novembre et que nous pouvons du coup mettre en avant pour débuter le mois de décembre 2021.

Xiaomi Poco M4 Pro Le bel entrée de gamme

On ne créera pas la surprise en indiquant que le Xiaomi Poco M4 Pro propose un très bon rapport qualité-prix. Son écran 90 Hz est bien calibré, sa charge 33 W pulse bien, ses performances sont soignées… En outre, même si le design de son bloc photo à l’arrière — marqué par un gros logo Poco et faisant croire qu’il y a quatre capteurs au lieu de deux — laisse à désirer, les finitions sont très bonnes. N’oublions pas non plus la compatibilité 5G de ce modèle.

Il faudra cependant composer avec une qualité photo un peu en retrait et une interface MIUI qui peut manquer de clarté (mais très riche en options de personnalisation).

Realme 8i Le très accessible

Les chiens ne font pas des chats. Le Realme 8i fait ainsi honneur à sa lignée en tant que smartphone à prix très compétitif. Pour un prix sous la barre des 200 euros, on se retrouve avec un écran 120 Hz et une excellente autonomie. L’interface Realme UI est toujours très appréciée tandis qu’on appréciera l’effort de sobriété effectué par le constructeur en termes de design.

Évidemment, un prix aussi bas s’accompagne de compromis. Ici, il faut prendre en considération la qualité photo perfectible ou encore les performances pas irréprochables.

Honor 50 L'équilibré

Le Honor 50 signe le retour de sa marque depuis qu’elle a pris son indépendance de Huawei. On évolue donc à nouveau en terrain connu avec les services Google préembarqués. Au-delà de ça, ce smartphone brille par son design très léger, particulièrement agréable en main et aux finitions de qualité. À cela s’ajoute un écran OLED 120 Hz agréable pour les yeux et une autonomie correcte bien aidée par une charge rapide à 66 W qui revigore comme il se doit l’appareil.

On pourra regretter quelques lacunes en photo, malgré cela, le Honor 50 séduit avec son mode nuit efficace. Bref, il s’agit d’un smartphone équilibré, sans gros défaut majeur.

