Les 3 meilleurs smartphones récents de novembre 2021 sur Frandroid

C'est parti pour un nouveau top 3 des smartphones testés récemment sur Frandroid. Cette fois-ci, on s'intéresse aux appareils testés en octobre afin de proposer une sélection pour bien débuter le mois de novembre 2021. Nos stars s'appellent iPhone 13 Pro (Apple), Google Pixel 6 Pro et Xiaomi Redmi 10.

Quel smartphone acheter ? Voici la question que de nombreuses personnes se posent régulièrement. Sur Frandroid, nous en testons un bon nombre chaque mois et nous essayons de faire un bilan mensuel pour vous présenter les derniers téléphones qui nous ont le plus séduits.

Voici donc venu le temps du top 3 des meilleurs smartphones récents sur Frandroid. Ce sont là les trois appareils testés par nos soins pendant octobre et que nous recommandons donc pour ce début du mois de novembre 2021.

Apple iPhone 13 Pro Le meilleur d'Apple

La cuvée 2021 d’Apple a, sans surprise, encore été très plébiscitée. Dans le quatuor de smartphones récemment lancé par la pomme, nous pouvons mettre en avant l’iPhone 13 Pro pour ses nombreuses qualités. Évidemment, il faudra vous habituer à l’univers iOS 15, ce qui n’est pas forcément évident pour une personne habituée à Android. En contrepartie, vous profiterez d’un appareil au design soigné, à l’écran 120 Hz (enfin !) de qualité, très autonome, ultra puissant (on ne fait pas mieux) et capable de réaliser de beaux clichés avec chacune des trois optiques de son appareil photo arrière.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Les power users pourront évidemment se tourner vers l’iPhone 13 Pro Max (plus grand et plus endurant), tandis que celles et ceux qui n’ont pas besoin de l’expérience « Pro » sophistiquée pourront opter pour l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 mini.

Google Pixel 6 Pro Le renouveau de Google

Le Pixel 6 Pro n’a rien à voir avec la génération précédente des smartphones de Google. En effet, son design est radicalement différent avec un module photo imposant, protubérant et s’étalant sur toute la largeur de la face arrière. On aime ou on n’aime pas… Au-delà de ça, il faut surtout mettre en avant l’aspect très complet et équilibré de ce smartphone. Ce dernier regorge de belles qualités : écran 120 Hz, doué en photo, très autonome, Android 12 installé nativement, suivi logiciel sur au moins cinq ans…

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Or, malgré tous ces atouts, Google n’a pas fait grimper les prix de manière affolante. Ainsi, le Pixel 6 Pro peut jouer dans la même cour que des concurrents plus premium, mais avec un tarif qui reste à trois chiffres. Cela reste un budget conséquent et plusieurs personnes seront donc tentées par le Pixel 6 classique qui ne fait presque pas de concessions et s’affiche à un prix très intéressant.

Xiaomi Redmi 10 Le très bon pour pas cher

Le Xiaomi Redmi 10 est la chouette petite nouveauté en entrée de gamme de la deuxième moitié de l’année 2021. On apprécie ce smartphone à moins de 200 euros pour son design soigné — qui ne trahit pas son modeste prix –, sa grosse autonomie ou encore son écran 90 Hz plutôt réussi.

C’est donc un choix très intéressant pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas allouer un budget trop gros dans l’achat de leur smartphone. Reste une bizarrerie : l’un des plus féroces concurrents au Redmi 10 est commercialisé par la même marque, il s’agit du Redmi Note 10. Prenez donc le temps de bien choisir entre ces deux options.