Les 3 meilleurs smartphones récents d’octobre 2021 sur Frandroid

Nouveau mois, nouveau top 3 ! Voici les trois meilleurs smartphones testés récemment sur Frandroid et qui entrent donc dans cette sélection pour le mois d'octobre : le Xiaomi 11T Pro, le Samsung Galaxy A52s 5G et le Realme GT Master Edition.

Il y a toujours des smartphones à tester et il y a donc toujours des tests de smartphones sur Frandroid. Le mois qui vient de s’écouler n’a pas fait exception. Prenons donc le temps de faire un bilan des appareils qui nous ont convaincus pendant cette période.

C’est donc parti pour le top 3 des meilleurs smartphones récents sur Frandroid. En d’autres termes, il s’agit des trois meilleurs téléphones que nous avons testés en septembre et que nous pouvons donc recommander en ce début de mois d’octobre — en attendant nos retours complets sur les iPhone 13 (c’est pour très bientôt).

Xiaomi 11T Pro Le roi de la charge

Le Xiaomi 11T Pro met en avant un atout principal : sa recharge rapide à 120 W qui fait de lui à Speedy Gonzales du domaine. Il vous faudra plus ou moins 17 minutes pour passer de quasi 0 % de batterie à 100 %. Le smartphone parfait pour les personnes pressées. Par ailleurs, l’autonomie est parfaitement rassurante pour tenir longtemps sans se brancher.

Le smartphone s’équipe aussi d’un très bel écran OLED 120 Hz, propose des performances solides et des haut-parleurs stéréo immersifs. Côté photo, le Xiaomi 11T Pro jouit d’un chouette appareil photo de 108 mégapixels et d’un mode macro pas mauvais. À moins de 700 euros, la formule est donc attrayante, même s’il faut composer avec un design perfectible et quelques aléas de l’interface MIUI 12.5.

Samsung Galaxy A52s 5G La bonne réf

Le Galaxy A52s 5G a débarqué avec un SoC plus puissant que son frère aîné, le Galaxy A52 5G. Les deux smartphones partagent énormément de points communs sur le milieu de gamme, mais le plus récent des deux offre des performances un tantinet plus agréables au quotidien. C’est donc mission réussie. Pour le reste, on a toujours un appareil équilibré : écran 120 Hz, interface soignée, autonomie solide, bon capteur photo et design sympathique.

Parmi les bémols, on citera les performances de l’ultra grand-angle et le chargeur un peu lent qui est inclus dans la boîte. Ce dernier offre en effet une puissance de 15 W, alors que le Galaxy A52s 5G peut aller jusqu’à 25 W (ce qui n’est pas non plus ultra rapide).

Realme GT Master Edition Le petit bolide

Le Realme GT Master Edition est une variante plus abordable du Realme GT sorti quelques mois auparavant. Sans surprise, on retrouve donc un appareil puissant, une grosse autonomie et une charge rapide très efficace de 65 W. Ajoutez à cela un design très original inspiré… d’une valise. Soyons honnêtes : ça ne plaira pas à tout le monde, mais c’est audacieux.

Sachez aussi que la qualité photo n’est malheureusement pas tout à fait au niveau des attentes.