Le Realme GT Neo 2 (écran 120 Hz, charge 65 W et S870) chute sous les 300 €

S'il y a bien une marque qui concurrence Xiaomi sur le segment de l'entrée/milieu de gamme, c'est bien Realme. En effet, le constructeur propose des smartphones avec un tout aussi bon rapport qualité-prix, à l'image de son GT Neo 2 qui voit son tarif passer de 469 euros à seulement 299 euros grâce à cette offre.

Le Realme GT Neo 2 est un smartphone avec beaucoup de qualités, surtout lorsque l’on pense à son écran hautement rafraichi, l’efficacité de sa charge rapide ou encore la puissance de son processeur. C’est un excellent choix si vous voulez un téléphone performant sans casser votre tirelire, surtout qu’aujourd’hui il bénéficie d’une réduction inédite de 170 euros sur son prix d’origine.

Le Realme GT Neo 2, c’est quoi ?

Un smartphone doté d’un écran AMOLED à 120 Hz

Equipé d’un puissant Snapdragon 870 compatible avec la 5G

Et d’une charge ultra rapide : seulement 15 minutes pour plus de 50 %

Au lieu de 469 euros à son lancement, le Realme GT Neo 2 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (en version globale) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo SDFRM129 avant de procéder au paiement.

Une fiche technique presque premium

Le Realme GT Neo 2 est le genre de smartphone qui reprend des caractéristiques du segment haut de gamme, mais pour un prix bien plus abordables que les fleurons du marché. La première chose dont il peut se vanter, c’est tout d’abord son écran AMOLED de 6,62 pouces de bonne facture. Certes, il ne monte pas jusqu’à une définition QHD, mais Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et propose surtout un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est tout simplement un bonheur de profiter de tout ça sur cette tranche tarifaire.

Le smartphone de Realme continue ensuite avec des éléments aussi haut de gamme que la charge ultra rapide jusqu’à 65 W grâce au chargeur inclus dans la boîte. Comptez environ 15 minutes pour que la batterie de 5 000 mAh du téléphone passe de 7 à 63 %, puis un tout petit peu plus d’un quart d’heure supplémentaire pour aller jusqu’au 100 %. En revanche, la charge sans fil n’est pas de la partie. En ce qui concerne la puissance brute du smartphone, elle est très élevée puisqu’il est animé par un performant Snapdragon 870 compatible 5G, qui a la particularité d’être plus puissant que les Poco F3 et Vivo X60 Pro, alors que ces deux derniers sont dotés de la même puce graphique. Un écart que l’on doit notamment au bon système de refroidissement du GT Neo 2 pour conserver de bonnes performances au quotidien.

Quelles sont les concessions ?

Pour baisser le prix de la facture finale, ce GT Neo 2 a bien évidemment dû faire quelques sacrifices, mais pas autant qu’on pourrait le croire. Le premier manquement est sans aucun doute l’absence d’une certification IP pour résister à la poussière et à l’eau, il faudra donc faire très attention en fonction de l’endroit où vous utiliserez le smartphone. Le second intervient ensuite au niveau de la partie photo, qui n’offre pas une bonne polyvalence, notamment avec un mode portrait perfectible et un mode macro complètement inutile via le capteur dédié de 4 mégapixels. Ceci étant dit, l’appareil capture tout de même de beaux clichés grâce à son capteur principal de 64 mégapixels et son capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, même de nuit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Neo 2.

Quel smartphone choisir pour le même prix ?

Afin de découvrir les autres choix à considérer pour environ le même prix que ce Realme GT Neo 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2022.

