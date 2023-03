Realme GT Neo 2 : ce flagship killer à seulement 245 € est la super affaire du jour

Avec une dalle OLED de 120 Hz, un processeur puissant et la charge rapide 65 W, le Realme GT Neo 2 mérite bien son titre de flagship killer. Aujourd'hui, il ne coûte plus que 245 euros grâce à un code promo sur le site d'AliExpress.

Le Realme GT Neo 2 est un smartphone milieu de gamme qui reprend quelques spécificités des plus premium. Il propose un écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur Qualcomm, le tout pour un prix contenu. Il devient encore plus abordable qu’il ne l’est déjà aujourd’hui grâce à une réduction de plus de 200 euros.

Les points clés du Realme GT Neo 2

Un bon écran 120 Hz et Amoled

De très bonnes performances

Une interface intuitive et une charge très rapide

Le prix officiel pour le Realme GT Neo 2 dans sa version 8+128 Go est de 469 euros et 549 euros pour sa version 12+256 Go. Sur AliExpress, on le trouve à 300 euros pour le modèle 8+256 Go, mais en utilisant le code AEFR55, le smartphone revient à seulement 245 euros.

Un smartphone puissant

Le Realme GT Neo 2 est un smartphone qui mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Pour s’en assurer, la marque intègre la puce Snapdragon 870, avec 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration puissante, vous pourrez faire tourner vos applications sans ralentissement. Des titres gourmands comme Fortnite ne lui posent ainsi aucun problème et même avec de beaux graphismes. Avec l’interface Realme UI, l’expérience utilisateur sera très agréable à utiliser en plus d’offrir un joli lot de personnalisation.

Pour continuer avec les bonnes nouvelles, on peut aussi mentionner la présence du Wi-Fi 6, la compatibilité avec le Bluetooth 5.1 et de la compatibilité 5G, le tout pour un prix contenu. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh, mais la firme Realme propose surtout la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W qui permet de passer de 7 à 63 % en 15 minutes. Il lui faut un tout petit peu plus d’un quart d’heure supplémentaire pour aller jusqu’au 100 %.

Qui limite au maximum les concessions

À ce prix-là, vous aurez droit à un design soigné avec une dalle OLED de 6,62 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Et, c’est avec plaisir que l’on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité appréciable au quotidien.

Pour la partie photo, le smartphone de Realme se compose d’un triple capteur photo qui manque de polyvalence. Son mode macro est anecdotique et son mode portrait n’est pas très efficace. Néanmoins, le GT Neo 2 capture de beaux clichés grâce à son capteur principal de 64 mégapixels et son capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, même de nuit. Enfin, une concession qui a tout de même son importance, ce modèle ne profite pas d’une certification IP pour résister à la poussière et à l’eau. Il faudra donc éviter d’utiliser votre smartphone dans votre baignoire ou autres, pour éviter toutes mésaventures.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Realme GT Neo 2.

Afin de comparer le Realme GT Neo 2 avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

