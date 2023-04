Realme Pad à 159 € au lieu de 239 € : la tablette abordable l’est encore plus qu’avant

Pour sa première tablette, Realme réussi à délivrer un produit bien fini, efficace pour toute la famille et, surtout, pas cher. Aujourd’hui, la Realme Pad est encore plus abordable et coûte seulement 159 euros contre 239 euros à la base.

Après le retour de Xiaomi sur le secteur des tablettes, de nombreuses marques on suivit le pas, comme Oppo, Honor ou encore Realme. Ce dernier a d’ailleurs conçu sa première ardoise : la Realme Pad. Comme avec ses smartphones, la firme chinoise propose un appareil équilibré qui comblera la plupart des utilisateurs tout en conservant un prix bas. Et, bonne nouvelle, la tablette tactile devient encore plus intéressante après 33 % de réduction.

La Realme Pad (2021) propose …

Une conception soignée

Des performances honorables pour le prix

Avec une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 239 euros, la tablette Realme Pad (2021) se négocie en ce moment à seulement 159 euros seulement chez Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Realme Pad (2021). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Realme Pad (2021) au meilleur prix ?

Une ardoise à petit prix qui s’inspire d’Apple

La Realme Pad choisit de s’inspirer de la tablette d’Apple, et se vante même d’être encore plus fine avec seulement 6,9 mm d’épaisseur contre 7,5 m pour l’iPad. Son apparence aussi se rapproche des derniers iPad, avec un revêtement métallique au dos, un écran au format compact ou encore un bouton de verrouillage situé en haut à droite.

Les comparaisons s’arrêtent là, car même si cette tablette offre de belles finitions, elle ne joue pas dans la même catégorie. La Realme Pad dispose d’un écran IPS LCD de 10,4 pouces avec une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Elle sera satisfaisante pour consulter du contenu et accueille d’ailleurs quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos pour apporter une meilleure expérience sonore.

Suffisante pour les usages du quotidien

Pour faire tourner sa tablette, Realme choisit la puce Helio G80 de chez MediaTek, associée à 3 Go de mémoire vive. Certes, cette puce n’est plus toute jeune, mais elle suffit pour un usage familial. La tablette répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais il faudra en revanche oublier les jeux gourmands. Et si vous avez quelques doutes concernant la capacité de stockage de 32 Go, sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 1 To via une carte Micro SD.

Quant à l’autonomie, le constructeur y intègre une batterie de 7 100 mAh pour une autonomie de 12 h de visionnage sur YouTube et jusqu’à 65 jours en veille selon la marque. Elle tiendra donc facilement une journée, voire plus, si votre utilisation est modérée. Pour la recharger, il faudra compter sur un bloc d’alimentation de 18 W. Coté photo, on trouve à l’arrière un capteur de 16 mégapixels, tandis que la caméra ultra grand-angle à l’avant, pratique pour les visioconférences et appels vidéo propose 8 mégapixels. Enfin, pour faciliter l’utilisation dans un cadre familial, Realme intègre Google Kids Space.

Vous pouvez consulter notre test sur la version Mini de la Realme Pad.

Pour découvrir ce que propose la concurrence face à la Realme Pad, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.