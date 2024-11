L’excellente tablette Xiaomi Redmi Pad Pro est à 161 € au lieu de 329 €, merci le Single Day

Pour le Single Day, retrouvez la tablette tactile Xiaomi Redmi Pad Pro à un prix vraiment intéressant : elle passe à moins de 170 euros pendant cette période de promo unique.

Si vous cherchez une tablette tactile qui permet d’aller plus loin que le simple divertissement, la Redmi Pad Pro peut sérieusement faire l’affaire. Elle affiche clairement son ambition de tenir tête à l’iPad Pro avec un prix beaucoup plus abordable. Surtout en ce Single Day AliExpress où vous la retrouvez à moins de 170 euros grâce à un code promo valable uniquement pendant une courte période.

Les avantages de la Redmi Pad Pro

Une tablette tactile conçue pour la productivité

Une autonomie solide

Un mode multitâche bien pensé pour booster la productivité

La tablette tactile Redmi Pad Pro coûte, seule, 329 euros. Mais pendant le Single Day chez AliExpress, avec le code promo 11FR025, elle passe à moins de 170 euros. En plus elle est expédiée depuis la France donc la livraison est gratuite, rapide et sans mauvaise surprise douanière.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Redmi Pad Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette tactile solide pour jouer, travailler et se détendre

Avec la Redmi Pad Pro, Xiaomi propose une tablette qui entend rivaliser avec l’iPad Pro en termes de productivité. Niveau design, on retrouve un verre résistant et un cadre en aluminium, bien qu’un contour d’écran plus fin aurait renforcé son allure. L’écran LCD de 11″ propose un rafraîchissement de 120 Hz et une bonne luminosité, mais ne rivalise pas avec l’OLED. Il affiche les couleurs vives du sRGB, agréable pour les vidéos et le travail, bien qu’on aurait aimé davantage de contraste. Mais dans l’ensemble, ça reste plus que correct.

HyperOS, la surcouche logicielle, propose un mode multitâche intuitif pour gérer deux applications à la fois. Ses performances, suffisent pour des jeux et de la navigation fluide. Côté photo, le capteur arrière ne surprend pas, mais la caméra selfie s’en sort bien pour les appels vidéo. Son autonomie impressionne avec une charge rapide 33W. Un ensemble de qualité, idéal pour un usage bureautique et créatif.

Elle est conçue pour booster la productivité

Proposée avec clavier et stylet (vendus séparément), la Redmi Pad Pro prend toute sa dimension pour la prise de notes et la création de contenu. Le clavier offre une frappe agréable, transformant la tablette en petit PC d’appoint. Le stylet s’avère précis, pratique pour le dessin ou les annotations rapides. Mais il faudra repasser à la caisse pour en profiter. Sinon, vous profitez d’un processeur Snapdragon 7s Gen 2, une puce que la marque utilise dans ses appareils les moins chers, comme sur le Redmi Note 13 Pro 5G, avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire.

Un bon choix si vous recherchez une tablette polyvalente sans devoir casser votre tirelire. On pourrait espérer davantage de personnalisation dans HyperOS et des mises à jour Android plus fréquentes, mais la qualité de l’écran, la bonne autonomie, et la fluidité générale en font une option convaincante pour son prix.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la Redmi Pad Pro, un test complet est à votre entière disposition sur le site.

Et si jamais vous souhaitez découvrir d’autres tablettes tactiles, n’hésitez pas à suivre nos recommandations sur les meilleurs modèles du moment.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.