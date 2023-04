Xiaomi : les fans de tablettes et de bracelets vont être ravis

Le 18 avril, Xiaomi va tenir une conférence pour introduire le nec plus ultra de son catalogue, le Xiaomi 13 Ultra. À ses côtés, deux autres appareils connaitront eux aussi leur petit moment de gloire : une certaine Pad 6 et un certain Band 8.

C’est confirmé : le 18 avril 2023, à 13h, heure de France métropolitaine, Xiaomi va lever le voile sur le Xiaomi 13 Ultra à l’occasion d’une présentation mondiale. Il faudra logiquement patienter quelque temps avant sa sortie française. Mais cet événement fera aussi la part belle à deux autres produits, comme le confirme le site du constructeur.

En effet, Xiaomi ne se cache pas et fait apparaître sur sa page mi.com la tablette Pad 6 et le bracelet connecté Band 8. À chaque fois, la date du 18 avril est indiquée. Bref, cela ne fait aucun doute : la communauté pourra découvrir non pas un, mais au moins trois nouveaux produits Xiaomi pour l’occasion.

Une tablette encore plus performante

La Xiaomi Pad 6 sera intéressante à suivre à plus d’un titre. Sa prédécesseur avait fait son petit effet lors de sa sortie, grâce à un très bon rapport qualité-prix à 400 euros. Elle constituait une alternative Android plus qu’intéressante face aux tablettes Samsung, souvent jugées onéreuses. À voir si cette nouvelle génération subira, ou pas, l’inflation mondiale.

Source : Xiaomi Source : Xiaomi

On s’attend dans tous les cas à ce qu’elle muscle encore plus son jeu sur le plan des performances, grâce à un Snapdragon 870 — contre un 860 sur la Pad 5. La photo teasing distille d’autres éléments : trois coloris devraient être disponibles, noir, beige et un bleu très dilué.

Stylet et clavier Bluetooth au menu

De plus, la Xiaomi Pad 6 devrait prendre en charge des périphériques externes tels qu’un stylet et un clavier Bluetooth, que l’on imagine vendu séparément. Sachez enfin qu’une version Pro serait aussi au programme : on pourrait donc avoir affaire à au moins deux itérations.

De son côté, le Xiaomi Band 8 dévoile toujours plus son nouveau système d’attache, directement inspiré des Pixel Watch et Apple Watch. On peut y apercevoir au moins cinq bracelets au look très différent : il y en aura pour tous les styles.

