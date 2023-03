Xiaomi Smart Band 8 : le futur bracelet s’inspirerait des montres d’Apple et Google

Déjà certifié en Corée du Sud, le Xiaomi Smart Band 8 a fait l'objet d'une publication dans laquelle on peut découvrir son design, avec un système d'attache bien différent des précédentes versions.

Alors que Xiaomi a annoncé, dimanche dernier, la commercialisation en France de sa nouvelle montre connectée, la Xiaomi Watch S1 Pro, le constructeur chinois travaille déjà sur son prochain bracelet connecté. Comme l’a repéré le site GSM Arena, le futur Xiaomi Smart Band 8 a déjà été certifié en Corée du Sud.

Le site spécialisé dans les technologies mobiles a en effet repéré une certification pour un nouveau bracelet connecté sur le site de la NRRA, l’autorité coréenne en charge de la régulation des télécommunications. De quoi permettre de découvrir certaines caractéristiques du traqueur d’activité, mais également plusieurs photos permettant de découvrir un design en partie inspiré de la Pixel Watch.

On peut ainsi découvrir, au dos du capteur, un emplacement pour le cardiofréquencemètre avec une LED émettrice de lumière et un capteur qui va permettre d’analyser la fréquence cardiaque et, potentiellement, le taux d’oxygénation sanguine. Toujours au dos, les photos permettent de découvrir deux petites broches qui devraient permettre de recharger le bracelet.

Un bracelet mieux intégré au capteur

La principale nouveauté viendrait cependant du système d’attache du bracelet. Le Xiaomi Smart Band 8 serait doté de deux bandes différentes, à la manière d’une montre connectée, qui viennent s’accrocher de chaque côté du capteur. Un changement de design puisque les précédents bracelets de Xiaomi ne proposaient quant à eux que d’intégrer le capteur à l’intérieur d’un emplacement prévu dans le bracelet.

Surtout, le système d’accroche n’est pas sans rappeler ce qu’on connaît déjà avec la Google Pixel Watch ou les Apple Watch. Il en va de même pour la fermeture à boucle et à crochet à intégrer dans l’un des poinçons sur le bracelet pour arrimer fermement le traqueur au poignet.

On ignore encore quand Xiaomi compte lancer officiellement son nouveau Smart Band 8. Pour rappel, le Xiaomi Smart Band 7 avait été annoncé officiellement en mai 2022 en Chine avant une commercialisation en France en juin de l’an dernier. Entre-temps, Xiaomi a également commercialisé un modèle plus évolué, avec suivi GPS, le Smart Band 7 Pro, disponible depuis cet automne.

