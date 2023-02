Xiaomi lance en France une montre élégante et des écouteurs alléchants

Xiaomi a annoncé la sortie en France d'une nouvelle montre connectée à l'aspect très élégant et d'écouteurs sans fil à réduction de bruit active.

Alors que le Mobile World Congress ouvre doucement ses portes à Barcelone, Xiaomi a pris les devants en dévoilant, ce dimanche, sa nouvelle gamme de smartphones, les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Lite. Comme souvent, le constructeur chinois a profité de ce lancement pour accompagner ses nouveaux smartphones de plusieurs accessoires en lançant une nouvelle paire d’écouteurs sans fil et une montre connectée, les Xiaomi Buds 4 Pro et la Xiaomi Watch S1 Pro.

Il s’agit en fait de deux produits déjà lancés l’été dernier en Chine, au même moment que le Xiaomi Mix Fold 2. Un choix plutôt décevant de la part de Xiaomi puisque, entre temps, le constructeur avait lancé une nouvelle montre en Chine, la Xiaomi Watch S2. Il faudra donc probablement patienter avant que ce nouveau produit, lancé en décembre en Chine, n’arrive sous nos longitudes.

Une montre élégante

Reste que la Xiaomi Watch S1 Pro reste une montre particulièrement intéressante, qui reprend la plupart des caractéristiques de la Xiaomi Watch S1 classique. On retrouve ainsi un design sobre très similaire avec un boîtier argenté et un bracelet en cuir brun — ou en version sportive avec boîtier noir et bracelet en caoutchouc noir. La montre embarque également deux boutons sur le côté droit : un en forme de couronne, en haut, et un allongé, en bas. La montre profite d’un écran Amoled de 1,47 pouce et du système d’exploitation RTOS. Elle est capable de mesurer le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou la SpO2, comme la Watch S1. Xiaomi précise par ailleurs que sa montre profite d’une autonomie de deux semaines, de haut-parleurs et d’un micro pour passer des appels.

En Chine, le constructeur avait indiqué que sa Watch S1 Pro pouvait profiter d’un suivi de la géolocalisation grâce à une puce GPS GNSS. Si le constructeur ne confirme pas ces informations pour le lancement européen, il y a cependant fort à parier que le modèle français profitera lui aussi de cette fonction chère aux sportifs.

Des écouteurs à réduction de bruit active

Du côté des Xiaomi Buds 4 Pro, on a le droit à des écouteurs sans fil intra-auriculaires au format tige avec réduction de bruit active. Les écouteurs profitent notamment du codec LDAC pour la transmission de la musique en Bluetooth et de l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête. Concernant la réduction de bruit active, Xiaomi communique sur une réduction du bruit jusqu’à un niveau de 48 dB. Néanmoins, comme toujours, ces données sont à prendre avec des pincettes puisqu’elles ne reflètent pas le niveau de réduction des sons ambiants sur l’ensemble du spectre sonore.

Les Xiaomi Buds 4 Pro sont d’ores et déjà disponibles au prix de 249,99 euros en deux coloris : doré ou noir. De son côté, la Xiaomi Watch S1 Pro s’affiche en argent ou en noir au tarif de 299,99 euros. Les deux nouveautés de Xiaomi seront disponibles à la vente dès le mercredi 8 mars.

