Buds 4 Pro : Xiaomi lance des écouteurs sans fil Hi-Res avec audio spatial et réduction de bruit

Alors que Xiaomi annonçait, ce jeudi, son nouveau smartphone à écran pliant, le Xiaomi Mix Fold 2, le constructeur chinois ne s’est pas arrêté en si bon chemin. La firme a en effet profité de l’occasion pour dévoiler une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Xiaomi Buds 4 Pro.

Comme leur nom l’indique, les Xiaomi Buds 4 Pro sont les nouveaux écouteurs haut de gamme du constructeur chinois et prennent donc la relève des Xiaomi Buds 3 Pro. Logiquement, qui dit écouteurs sans fil haut de gamme dit fonctionnalités particulièrement avancées avec support aussi bien de la réduction active du bruit que de l’audio 3D.

Xiaomi a équipé ses nouveaux écouteurs de transducteurs de 11 mm de diamètre capables d’assurer une réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés Hi-Res Audio Wireless et sont compatibles avec les codecs classiques AAC et SBC, mais également avec le codec LHDC 4.0 en passant par le Bluetooth 5.3.

Une fonction audio 3D disponible avec des smartphones lancés uniquement en Chine

Xiaomi annonce par ailleurs une réduction active du bruit de l’ordre de 48 dB grâce à l’intégration de trois microphones par écouteur, mais aussi à l’utilisation d’un format intra-auriculaire avec isolation passive. Les écouteurs sont de plus certifiés IP54 et sont de ce fait protégés contre les éclaboussures. L’audio spatial est pareillement de la partie à condition d’utiliser un smartphone Xiaomi compatible. Pour l’heure, notons cependant que seuls les Xiaomi Mix Fold 2 et 12S Ultra — uniquement lancés en Chine — sont annoncés comme supportant cette fonctionnalité.

Pour la batterie de ses écouteurs, Xiaomi avance des accumulateurs de 565 mAh dans chacun de ses Buds 4 Pro et une batterie de 565 mAh dans le boîtier de charge compatible avec la charge sans fil Qi. De quoi assurer une autonomie de 9 heures avec les écouteurs seuls sans réduction de bruit et de cinq heures avec réduction de bruit.

Les écouteurs Xiaomi Buds 4 Pro sont pour l’heure lancés seulement en Chine. Ils sont proposés en doré et en noir au prix de 999 yuans, soit 143 euros. On ignore encore si les écouteurs seront également lancés en France.

