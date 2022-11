Les nouveaux Xiaomi Buds 4 Pro avec réduction de bruit sont à -42 % pour le Single Day

Le Single Day, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires avant le Black Friday. Et si vous cherchez des écouteurs sans fil à petit prix avec des fonctionnalités poussées, les nouveaux Xiaomi Buds 4 Pro sont disponibles à 57,56 euros contre 99,99 euros habituellement.

Dernièrement, Xiaomi a présenté ses Buds 4 et 4 Pro, deux paires d’écouteurs sans fil à petit prix. Le modèle Pro a l’avantage de proposer une meilleure autonomie (jusqu’à 9 heures d’écoute) ainsi qu’une meilleure réduction de bruit que la version classique. Avec un marché de plus en plus dense dans ce secteur, Xiaomi arrive comme d’habitude à sacrifier le prix, sans négliger la fiche technique. Pour le Single Day, ils se négocient 40 euros moins chers qu’à leur sortie.

L’essentiel à retenir des Xiaomi Buds 4 Pro

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Dotés de la réduction de bruit

Et d’une autonomie de 9 heures

Sans oublier la charge rapide : 5 min pour 2 heures d’écoute

Au lieu des 99,99 euros demandés sur le site du constructeur, les Xiaomi Buds 4 Pro (en coloris blanc) sont disponibles aujourd’hui en promotion à 57,56 euros grâce à un coupon vendeur de 4 euros et le code promo SDXFR34 à saisir avant l’achat.

Des écouteurs capables d’atténuer les bruits extérieurs

Sur les Xiaomi Buds 4 Pro, l’apparence ne change pas grandement des autres modèles proposés par la marque. Ils prennent un format intra-auriculaires et apportent une bonne isolation passive grâce à leur embout en silicone. À cela vient s’ajouter une fonction d’annulation active du bruit capable de réduire les bruits jusqu’à 43 dB.

Le constructeur chinois a d’ailleurs développé une IA qui permet d’identifier avec précision les voix humaines pour mieux les gommer. Trois niveaux de réduction de bruit active sont proposés pour choisir le niveau d’annulation de bruit le plus approprié. Un mode transparence sera aussi disponible pour pouvoir écouter ce qui vous entoure sans avoir besoin d’ôter les écouteurs, ce qui peut s’avérer pratique dans certaines situations, comme sur un passage piéton.

Côté audio, les Buds 4 Pro s’appuient sur un système à double transducteur de 10 et 6 mm. Il faut par ailleurs compter sur une compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC et LDAC, et une certification Hi-Res Audio Wireless.

Avec une autonomie longue durée

Une fois dans vos oreilles, ils procurent un bon confort. Ils sont d’ailleurs agréables à porter au quotidien, avec seulement 5 grammes sur la balance, ils se feront vite oublier, et vous pourrez en profiter pendant de bonnes heures.

La marque garantit une autonomie de 9 heures sans ANC, le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 36 heures d’utilisation. Et si vous êtes pressé, les écouteurs peuvent être utilisés pendant 2 heures après une charge rapide de 5 minutes. Pour finir, les Xiaomi Buds 4 Pro sont également certifiés IP55, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

