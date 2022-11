Single Day 2022 : les meilleures offres en direct du Black Friday chinois

Ça y est, c’est l’heure du Single Day. Et pour l’occasion, les belles réductions pleuvent. Voici notre sélection des meilleurs bons plans tech du moment.

Véritable Black Friday avant l’heure, le Single Day d’AliExpress débute ce jeudi. Dès 9 heures ce 1 novembre, et jusqu’au 13 novembre, on vous propose des bons plans sur les meilleurs smartphones et objets connectés du moment. Pour vous aider à vous y retrouver dans cette myriade de bonnes affaires, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes, que ce soit sur les smartphones, sur les aspirateurs robots ou les écouteurs sans-fil.

Pour rappel, la TVA est directement incluse dans les prix, à une exception près. Lorsque le colis vient de Chine et que le montant dépasse 150 euros, à ce moment-là vous aurez la TVA et les frais de douane à payer à la réception du colis.

Les meilleures offres en direct

Pensez à revenir régulièrement, nous ajoutons des bons plans au fur et à mesure de la journée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.